Καιρός: Αφρικανική σκόνη και ανοιξιάτικες θερμοκρασίες

Με ανοιξιάτικες συνθήκες που κατά τόπους θυμίζουν ήδη καλοκαίρι κυλά ο καιρός στη χώρα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη.

Όπως ανέφερε, η θερμοκρασία βρίσκεται σε σταθερή άνοδο, ενώ ήδη από χθες έκαναν την εμφάνισή τους οι νοτιάδες και η αφρικανική σκόνη, η οποία θα γίνει πιο αισθητή τις επόμενες ημέρες.

Σήμερα, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και αναμένονται ασθενείς βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και τα κεντρικά τμήματα της χώρας. Οι νοτιάδες θα ενισχυθούν, ιδιαίτερα στο Ιόνιο όπου το βράδυ θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, μεταφέροντας μεγαλύτερες ποσότητες αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά και νότια.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη 7 Μαΐου 2026, προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες από τις μεσημεριανές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 9 έως 22 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 11 έως 27, στην Ήπειρο από 11 έως 24, στη Θεσσαλία και τη Στερεά από 14 έως 27, στην Πελοπόννησο από 14 έως 25, στα Επτάνησα από 13 έως 23, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα από 14 έως 25 και στην Κρήτη από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο μέχρι 6 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, προβλέπεται ηλιοφάνεια με νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου.