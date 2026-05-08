Καιρός: Αφρικανική σκόνη, λασποβροχές και υψηλές θερμοκρασίες

Με αυξημένες νεφώσεις, αφρικανική σκόνη και κατά τόπους λασποβροχές θα κυλήσει ο καιρός σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες στη χώρα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη.

Σήμερα οι βροχές θα επηρεάσουν τα δυτικά και σταδιακά μεγάλο μέρος των ηπειρωτικών περιοχών, ενώ στα δυτικά και βορειοδυτικά αναμένονται και καταιγίδες.

Παράλληλα, θα κορυφωθεί και το επεισόδιο αφρικανικής σκόνης, με τους νοτιάδες στο Ιόνιο να φτάνουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ.

Οι βροχές θα συνοδεύονται κατά τόπους από μεταφορά σκόνης, προκαλώντας λασποβροχές και πιο θολή ατμόσφαιρα, κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας.

Από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας η θερμοκρασία αναμένεται να κινηθεί ξανά σε ιδιαίτερα υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και σταδιακά και στα ανατολικότερα, επηρεάζοντας όλα τα ηπειρωτικά και από το απόγευμα τα νησιά του Αιγαίου. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 9 έως 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 11 έως 26 τοπικά 27, στην Ήπειρο από 11 έως 24, στη Θεσσαλία από 14 έως 24, στη Στερεά από 14 έως 26, στην Πελοπόννησο από 13 έως 24, στα Επτάνησα από 17 έως 23, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ιόνιο μέχρι 7 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Οι άνεμοι νότιοι 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.