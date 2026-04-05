Καιρός: Αγνοείται ακόμα η άνοιξη - Δεν σταματούν οι καταιγίδες

Βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται για σήμερα, Κυριακή (05/04), σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και της υπηρεσίας του, meteo, για τον καιρό.

Τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν, κυρίως, τη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τα ορεινά της κεντρικής ηπειρωτικής χώρας, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Άνεμοι μέτριας έντασης αναμένονται στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο, ενώ άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία.

Αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα (05/04)

Πιο αναλυτικά, τις πρώτες πρωινές ώρες, αναμένονται βροχές κατά τόπους στην Εύβοια, σε ορεινά τμήματα της κεντρικής ηπειρωτικής χώρας, της Πελοποννήσου και της Κρήτης, καθώς και σε νησιά του Νότιου και Ανατολικού Αιγαίου.

Κατά τις μεσημβρινές ώρες, τα φαινόμενα θα ενταθούν, κυρίως στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα, στη Νότια Πελοπόννησο, στη Δυτική Ελλάδα και στην Ήπειρο. Βροχές αναμένονται τοπικά στη Στερεά Ελλάδα και την Ανατολική Μακεδονία. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα υποχωρήσουν τις βραδινές ώρες.

Αυξημένη πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων παρουσιάζεται κατά τις μεσημβρινές ώρες, στην Ήπειρο, στη Δυτική Ελλάδα, στη Νότια Πελοπόννησο, στη Ρόδο, καθώς και σε ορεινά ηπειρωτικά τμήματα της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Μικρές συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται στα βορειοανατολικά, στα κεντρικά και στα νότια τμήματα της χώρας.

Πού θα κυμανθεί η θερμοκρασία

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 5 έως 22, στην Ήπειρο από 5 έως 21 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 4 έως 21, στην Πελοπόννησο από 3 έως 21 βαθμούς, στην Κρήτη από 5 έως 18, στα Επτάνησα από 9 έως 20, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 9 έως 20 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 9 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Κατά τις πρωινές ώρες, οι άνεμοι στο Νότιο Αιγαίο θα πνέουν από δυτικές-βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ, ενώ στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ και τοπικά έως και 5 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες, οι άνεμοι αναμένεται να στραφούν σε βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις, ασθενείς στο Νότιο Αιγαίο, και ασθενείς έως μέτριοι στο Βόρειο Αιγαίο. Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις τις πρωινές ώρες, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες αναμένεται να στραφούν σε βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις, ασθενείς, τοπικά έως 4 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με τοπικές ασθενείς βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού κατά τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ και τοπικά έως 4 μποφόρ, κυρίως από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τις απογευματινές-βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ από βόρειες διευθύνσεις τις πρωινές ώρες, ενώ στη συνέχεια θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 21 βαθμούς.