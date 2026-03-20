Καιρός: Αίσθηση χειμώνα με βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά

Σε χειμωνιάτικους ρυθμούς κινείται ο καιρός και σήμερα. Η νέα διαταραχή θα δώσει βροχές και καταιγίδες αρχικά στα νησιά του Ιονίου και στη συνέχεια στην Πελοπόννησο. Πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη και Ηλεία.

Από το απόγευμα θα σημειωθούν και χιονοπτώσεις στα ορεινά της Πελοποννήσου, κυρίως σε Λακωνία, Μεσσηνία, Αρκαδία και Κορινθία, με πιο πυκνά φαινόμενα πάνω από τα 1.000 με 1.100 μέτρα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η επιδείνωση θα επεκταθεί και στην Αττική, με τοπικές βροχές αρχικά στα βόρεια και ανατολικά τμήματα και στην Εύβοια, χωρίς όμως τα φαινόμενα να αναμένονται ιδιαίτερα έντονα ή ικανά να προκαλέσουν προβλήματα.

Πολύ έντονες βροχοπτώσεις προβλέπονται στην Κρήτη μέσα στο επόμενο 24ωρο, ενώ στα ορεινά του νησιού αναμένονται πυκνές χιονοπτώσεις. Αντίστοιχη θα είναι η εικόνα και στα Δωδεκάνησα. Στην Κρήτη το ύψος βροχής ενδέχεται να φτάσει τα 40 με 50 χιλιοστά, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, στο Αιγαίο και στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες. Βροχές θα σημειωθούν στο Αιγαίο, στην Κρήτη και στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά οι οποίες σταδιακά θα περιοριστούν στο Αιγαίο και στην Κρήτη και θα εξασθενήσουν. Σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Κρήτη ενώ χιονοπτώσεις αναμένονται σε ορεινές περιοχές της Στερεάς και της Πελοποννήσου έως το μεσημέρι. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -2 έως 9 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 2 έως 14, στη Θεσσαλία από 3 έως 13, στην Ήπειρο από 1 έως 13, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 4 έως 14, στα νησιά του Ιονίου από 6 έως 14, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 6 έως 10, στις Κυκλάδες από 7 έως 10, στα Δωδεκάνησα από 11 έως 14 και στην Κρήτη από 10 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 6 έως 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται νεφώσεις ενώ πρόσκαιρες βροχοπτώσεις θα εκδηλωθούν έως το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια του νομού 4 έως 6 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 7 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου.