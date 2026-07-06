Καιρός: Ακόμη περισσότερη ζέστη στην Αθήνα τις επόμενες ημέρες, αλλά όχι καύσωνας - Η πρόβλεψη Κολυδά

Ακόμη πιο ζεστές θερμοκρασίες αναμένεται να δούμε σε όλη την επικράτεια τις επόμενες ημέρες, καθώς θερμότερες αέριες μάζες θα επηρεάσουν τη χώρα, προκαλώντας σταδιακή άνοδο.

Μάλιστα, η Αττική θα βρίσκεται ανάμεσα στις περιοχές που θα έχουν τη μεγαλύτερη μεταβολή θερμοκρασίας, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του Star, Θοδωρής Κολυδάς σε νέα ανάρτησή του.

Ο κ. Κολυδάς υπογραμμίζει πως, παρά τον άκρως καλοκαιρινό καιρό, δεν υπάρχουν ενδείξεις για ακραίο κύμα καύσωνα το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πιο αισθητή άνοδος του υδραργύρου αναμένεται μετά τα μέσα Ιουλίου, όταν οι θερμότερες αέριες μάζες θα επηρεάσουν μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θεόδωρου Κολυδά:

«ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΟΙ ENSEMBLE ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ ;

Οι ensemble προγνώσεις μάς δείχνουν ότι μετά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου αυξάνεται αισθητά η πιθανότητα θερμότερης αέριας μάζας πάνω από την Ελλάδα και ειδικότερα πάνω από την Αθήνα.

ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΟΙ ENSEMBLE ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ ;

✅Οι ensemble προγνώσεις μάς δείχνουν ότι μετά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου αυξάνεται αισθητά η πιθανότητα θερμότερης αέριας μάζας πάνω από την Ελλάδα και ειδικότερα πάνω από την Αθήνα.… pic.twitter.com/CaJjPC3FHw — Theodoros Kolydas (@KolydasT) July 6, 2026

Τόσο το GEFS όσο και το ECMWF ENS συγκλίνουν προς μια θερμή τάση μετά τις 14–15 Ιουλίου, χωρίς όμως να δίνουν την ίδια ένταση στο σήμα. Το GEFS εμφανίζεται γενικά θερμότερο, με μεγαλύτερες πιθανότητες για υπέρβαση των 22°C και 24°C στα 850 hPa, ενώ το ECMWF ENS είναι πιο συγκρατημένο.

Παράλληλα, τα πιο ακραία σενάρια παραμένουν προς το παρόν μειοψηφικά, κάτι που σημαίνει ότι μπορούμε να μιλάμε με μεγαλύτερη ασφάλεια για αυξημένη πιθανότητα θερμής περιόδου και όχι ακόμη για βέβαιο ακραίο επεισόδιο.

Γράψαμε αυτή την ανάλυση γιατί διαπιστώσαμε ότι στο διαδίκτυο συχνά προβάλλεται μόνο η πιο εντυπωσιακή γραμμή ενός ensemble. Στόχος μας ήταν να δείξουμε πώς διαβάζονται σωστά οι ensemble προγνώσεις: με όρους πιθανοτήτων, σύγκλισης και αβεβαιότητας».