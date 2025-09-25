Καιρός: «Ακραία φθινοπωρινός καιρός» λέει ο Μαρουσάκης - Οι περιοχές που θέλουν προσοχή

Για διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας που θα επηρεάσουν τη χώρα από το Σάββατο και καθ’ όλη τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας προειδοποίησε ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για ένα επίμονο καιρικό σύστημα, με έντονα φθινοπωρινά χαρακτηριστικά, το οποίο δεν θα υποχωρήσει γρήγορα.

Η κακοκαιρία αναμένεται να κορυφωθεί από το μεσημέρι του Σαββάτου και κατά τη διάρκεια της Κυριακής, με επίκεντρο τα δυτικά τμήματα της χώρας, δηλαδή το Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά (κυρίως περιοχές δυτικά της οροσειράς της Πίνδου).

Ο κ. Μαρουσάκης επισήμανε ότι ήδη από την Παρασκευή θα παρατηρηθούν οι πρώτες βροχοπτώσεις λόγω βορείων ανέμων και συγκλίσεων αερίων μαζών, με φαινόμενα κυρίως σε Θεσσαλία, βόρεια και κεντρική Εύβοια, καθώς και στο Ιόνιο.

Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται για την Κυριακή, όπου αναμένονται ισχυρά φαινόμενα στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά Ελλάδα, καθώς και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο. Ο μεγάλος όγκος βροχής ενδέχεται να προκαλέσει τοπικά προβλήματα, με πιθανές πλημμύρες σε ευπαθείς περιοχές.

Όπως τόνισε ο μετεωρολόγος, η συγκεκριμένη κακοκαιρία δεν φαίνεται να υποχωρεί άμεσα, με τα φαινόμενα να παρατείνονται και εντός της νέας εβδομάδας, φέρνοντας βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως στα δυτικά.