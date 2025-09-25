Καιρός: Αλλαγή σκηνικού από σήμερα με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

Ξεκινάει από σήμερα η μεταβολή του καιρού προς το... πιο φθινοπωρινό!

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους οι νεφώσεις πλέον θα είναι περισσότερες νεφώσεις, ενώ θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές στα κεντρικά και βόρεια.

Παράλληλα θα υπάρχει εκ νέου ενίσχυση των βοριάδων, ενώ θα ξεκινήσει και η πτώση της θερμοκρασίας.

Η εικόνα του καιρού θα είναι περίπου ίδια και αύριο Παρασκευή ενώ το σαββατοκύριακο ένα βαρομετρικό χαμηλό από τα δυτικά προβλέπεται να φέρει αρκετές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στη δυτική Ελλάδα.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με νεφώσεις οι οποίες θα πυκνώσουν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν λίγες βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά, κυρίως στην Πίνδο. Η ορατότητα τις βραδινές και πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 6 έως 27 βαθμούς), στην Ήπειρο από 12 έως 29 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 10 έως 32 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 17 έως 28 βαθμούς, στη Στερεά και την Πελοπόννησο από 17 έως 31 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου από 16 έως 27 βαθμούς (στη Ρόδο από 22 έως 28 βαθμούς) και στην Κρήτη από 13 έως 28 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές και στα ανατολικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 5 μποφόρ, και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ μετά το μεσημέρι.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς.