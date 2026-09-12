Καιρός: Αλλαγή σκηνικού από σήμερα - Σε ποιες περιοχές θα έχουμε βροχές και καταιγίδες

Την πρώτη φθινοπωρινή διάθεση δείχνει ο καιρός από σήμερα καθώς το ψυχρό μέτωπο που ξεκίνησε από την βορειοανατολική Ευρώπη κατεβαίνει χαμηλότερα και θα επηρεάσει και την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τη μετερεωλόγο του ΕΡΤnews, Αναστασία Τυράσκη, βροχερό θα είναι το σκηνικό από το μεσημέρι σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται αργότερα προς Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε ορεινές περιοχές της κεντρικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Θεσσαλίας.

Οι νοτιοανατολικές περιοχές, το Αιγαίο και η Κρήτη δεν θα επηρεαστούν άμεσα και θα διατηρήσουν ηλιοφάνεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φθάσει τους 33 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Παρά τη μεταβολή, η σημερινή μέρα παραμένει ζεστή, με δυτικό‑βορειοδυτικό ρεύμα που ανεβάζει τη θερμοκρασία σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και ανατολική Πελοπόννησο, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει 36-37 βαθμούς Κελσίου. Το βράδυ η θερμοκρασία θα δροσίσει λόγω της εποχής.

Την Κυριακή ο καιρός γίνεται άστατος με νεφώσεις και σποραδικές βροχές σε Ιόνιο, ηπειρωτικά και βόρειο Αιγαίο. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς, σύντομες βροχές. Οι άνεμοι στρέφονται σε βοριάδες, μεταφέροντας πιο δροσερές αέριες μάζες.

Η Δευτέρα και η Τρίτη συνεχίζουν με νεφώσεις και σποραδικές βροχές, βοριάδες έως 6 μποφόρ και πτώση της θερμοκρασίας: 25-28 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια, έως 30 στα νότια.

