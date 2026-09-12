Μαζωνάκης: Το κενό ώρας στο μικροσκόπιο των Αρχών - Οι αντιφάσεις και η «προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων»

Ολοένα και περισσότερα αποκαλύπτονται από την έρευνα των αστυνομικών και δικαστικών αρχών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και τη δράση του ιατρείου στο οποίο εξέπνευσε ο τραγουδιστής και τον χειρισμό του έκτακτου περιστατικού της ανακοπής από τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για κακούργημα.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών φαίνεται να βρίσκεται το κρίσιμο κενό ώρας που συνθέτουν τα στοιχεία. Σύμφωνα με τον ταξιτζή που μετέφερε τον τραγουδιστή στο ιατρείο.

Ο οδηγός ταξί κατέθεσε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο στις 13:55, ενώ οι γιατροί είχαν δηλώσει ως ώρα προσέλευσης τις 16:00, μετά από διαγραφή της αρχικής καταχώρησης.

Επιπλέον το μηχάνημα φαίνεται πως βρισκόταν σε λειτουργία για 42 λεπτά με χρόνο έναρξης 14:14, δηλαδή μέχρι τις 14:56. Και εικάζεται ότι αυτός ήταν ο χρόνος που έκανε πλασμαφαίρεση ο Γιώργος Μαζωνάκης. Το ΕΚΑΒ ωστόσο, έλαβε σήμερα στις 16:23 για άνδρα που έχει υποστεί ανακοπή στο συγκεκριμένο ιατρείο. Οι διασώστες βρήκαν τον Γιώργο Μαζωνάκη χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό. Στα κρίσιμα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν είναι τι μεσολάβησε σε αυτά τα λεπτά.

Διαβάστε ακόμα: Μαζωνάκης: Τι ισχυρίζονται οι γιατροί για τους ελέγχους του ΙΣΑ - «Μου έλεγαν θα πάθω καρκίνο», καταγγέλλουν ασθενείς

Η προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ Κωνσταντίνα Δημογλίδου έκανε λόγο για «προσπάθειες απόκρυψης στοιχείων».

«Αυτή η υπόθεση αποδεικνύει πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν άμεσα αντανακλαστικά από την πλευρά της Αστυνομίας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι, παρά την άμεση κινητοποίηση, «έγιναν προσπάθειες απόκρυψης στοιχείων», ανέφερε και παράλληλα χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την παρουσία αστυνομικών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατά τη διάρκεια της έρευνας, καθώς, όπως είπε, μπόρεσαν να διαπιστώσουν επιτόπου συγκεκριμένα ευρήματα, για τα οποία ενημέρωσαν προφορικά τον αρμόδιο εισαγγελέα.

Οι αντιφάσεις

Από τις πρώτες καταθέσεις οι αστυνομικοί διαπίστωσαν τις αντιφάσεις σε σχέση με στοιχεία που είχαν ήδη συγκεντρώσει από την περιοχή γύρω από το ιατρείο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η σημαντική απόκλιση ανάμεσα στην ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη που είχε γνωστοποιηθεί αρχικά στους αστυνομικούς και στον χρόνο κατά τον οποίο, βάσει των στοιχείων της έρευνας, ο τραγουδιστής έφτασε και εισήλθε πραγματικά στο ιατρείο.

«Υπήρχε μεγάλη απόκλιση στον χρόνο ο οποίος δόθηκε προφορικά στην Ελληνική Αστυνομία και στον πραγματικό χρόνο κατά τον οποίο ο άνθρωπος αυτός έφτασε και εισήλθε στο ιατρείο», υπογράμμισε η κ. Δημογλίδου.

Σύμφωνα με την ίδια, οι αντιφάσεις αυτές βοήθησαν σημαντικά τους αστυνομικούς να διευρύνουν την έρευνα και να αναζητήσουν περαιτέρω στοιχεία για όσα συνέβησαν στο ιατρείο πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ ο γιατρός υποστήριξε ότι ο απινιδωτής δεν λειτουργούσε, ενώ η συζυγός του κατέθεσε ότι έγινε «ΚΑΡΠΑ και απινίδωση».

Οι ιατρικοί φάκελοι δείχνουν ότι δεν γινόταν καρδιολογικός έλεγχος, ενώ μετά το περιστατικό καθαρίστηκε ο χώρος και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Ο Θεοδωρόπουλος αναφέρει ότι «ενεπλάκη μόνο για να κάνει ΚΑΡΠΑ».

Δικηγόρος Μαζωνάκη: Έχουμε ζητήσει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαραλάμπος Λυκούδης μιλώντας στο ΕΡΤnews επανέλβε ότι έχει ζητήσει την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, εκτιμώντας ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για μετατροπή της κατηγορίας από θανατηφόρο έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Όπως αναφέρει, η Δευτέρα είναι κρίσιμη για τις αποφάσεις του ανακριτή και του εισαγγελέα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνθήκες του περιστατικού οδηγούν στη σκέψη ότι υπήρξε «αποδοχή του αποτελέσματος», καθώς η πράξη της πλασμαφαίρεσης πραγματοποιήθηκε εκτός νοσοκομείου, από γιατρούς που δεν είχαν την απαιτούμενη ειδίκευση, και χωρίς να υπάρχει ιατρική ένδειξη για τέτοια διαδικασία. Επισήμανε ότι η πλασμαφαίρεση εφαρμόζεται μόνο σε συγκεκριμένες νόσους, από τις οποίες δεν έπασχε ο τραγουδιστής ενώ σημείωσε ότι από την κατάθεση της γραμματέως του τραγουδιστή δεν προκύπτει ότι είναι υποβληθεί ξανά σε πλασμαφαίρεση.

Εντύπωση προκαλεί και η δημοσιογραφική πληροφορία σύμφωνα με την οποία, όπως είπε ο κ. Λυκούδης οι γιατροί φέρονται να έψαχναν μέσω τεχνητής νοημοσύνης πληροφορίες για το πώς θα επαναφέρουν τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Επίσης τόνισε ότι κεντρικό στοιχείο, αποτελεί και η έλλειψη απινιδωτή στο ιατρείο. Ιατροδικαστές έχουν καταθέσει ότι η ύπαρξή του θα μπορούσε να είχε αποτρέψει τον θάνατο.