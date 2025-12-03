Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία αλλά επανέρχονται βροχές και καταιγίδες

Βροχερός αναμένεται να είναι ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τη θερμοκρασία, ωστόσο, να σημειώνει μικρή άνοδο.

Νέα επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός από αύριο Πέμπτη, καθώς ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό θα φέρει εκτεταμένες βροχές, καταιγίδες και ενισχυμένους νοτιάδες. Η κακοκαιρία θα ξεκινήσει από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο.

Το σύστημα, που βρίσκεται νότια της Ιταλίας, αναμένεται να κινηθεί ανατολικά-νοτιοανατολικά, δίνοντας από σήμερα κάποιες πρώτες βροχές στα δυτικά. Η ένταση των φαινομένων θα αυξηθεί αύριο και θα κορυφωθεί το διήμερο Πέμπτης και Παρασκευής, όταν σχεδόν όλη η χώρα θα επηρεαστεί.

Περιοχές όπως η Θεσσαλία, η Κεντρική Μακεδονία και τα Δωδεκάνησα αναμένεται να δεχθούν τα εντονότερα φαινόμενα. Στο Αιγαίο, οι βροχές θα έχουν κατά διαστήματα έντονο χαρακτήρα (καταιγίδες), ενώ σε Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία οι συνεχόμενες βροχοπτώσεις ενδέχεται να επιμείνουν για πολλές ώρες από την Πέμπτη έως και το Σάββατο.

Για την Αττική, το πιο έντονο διήμερο θα είναι η Πέμπτη και η Παρασκευή, με αρκετές βροχές και πιθανές καταιγίδες. Αν και η κακοκαιρία ξεκινά από τη Δυτική Ελλάδα, η Αττική θα βρεθεί μέσα στη ζώνη των φαινομένων και θα δεχθεί σημαντικό ύψος βροχής.

Καθώς το χαμηλό μετατοπίζεται ανατολικότερα, τα φαινόμενα θα αρχίσουν να υποχωρούν το Σάββατο, επιμένοντας ωστόσο στα Δωδεκάνησα και σε ορισμένες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στα δυτικά, στα ανατολικά ηπειρωτικά (με εξαίρεση τη Θράκη), την Εύβοια και από το μεσημέρι στην Κρήτη, οι οποίες βαθμιαία θα ενταθούν στα δυτικά και τα νότια και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 11 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 3 έως 13, στην Ήπειρο από 7 έως 17, στη Θεσσαλία από 4 έως 15, στη Στερεά από 4 έως 17, στην Πελοπόννησο από 5 έως 18, στο Ιόνιο από 14 έως 17, στο Αιγαίο από 6 έως 17 (στο Βόρειο Αιγαίο 2 με 3 βαθμούς λιγότερο), στη Ρόδο από 8 έως 19 και στην Κρήτη από 11 έως 19 τοπικά 20 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις 3 με 4, στο Ιόνιο 5 και από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι νοτιοανατολικοί 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 13 βαθμούς.