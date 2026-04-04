Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία αλλά επιμένουν οι βροχές και οι καταιγίδες

Μπορεί η θερμοκρασία να ξεκινάει από σήμερα την ανοδική της πορεία, ωστόσο, τα φαινόμενα θα επιμείνουν κυρίως στα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει άστατος καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Αύριο αναμένεται περαιτέρω βελτίωση, με τον βοριά να επικρατεί και τα φαινόμενα να περιορίζονται, αν και δεν θα λείψουν τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια, καθώς και απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Σάββατο 4 Απριλίου 2026, τις πρώτες πρωινές ώρες, αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα, στη Νότια Πελοπόννησο, στη Δυτική Κρήτη, στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, καθώς και σε νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Από τις μεσημβρινές ώρες, τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη Κρήτη, στην Πελοπόννησο, καθώς και σε τμήματα της ηπειρωτικής χώρας, κυρίως στα ορεινά. Τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν σταδιακά τις βραδινές ώρες. Αυξημένη πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων παρουσιάζεται κατά τις μεσημβρινές ώρες, στη Δυτική Ελλάδα και στα ορεινά ηπειρωτικά τμήματα της κεντρικής και βόρειας χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα. Μικρές συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται στα βόρεια και κεντρικά τμήματα της χώρας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 5 έως 20, στην Ήπειρο από 3 έως 18 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 4 έως 16, στην Πελοπόννησο από 3 έως 18 βαθμούς, στην Κρήτη από 7 έως 12, στα Επτάνησα από 9 έως 19, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 10 έως 16 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Νότιο Αιγαίο θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις τις πρωινές ώρες, ενώ αναμένεται να στραφούν σε βόρειες-βορειοδυτικές από τις μεσημβρινές ώρες, με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Οι άνεμοι αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά τις βραδινές ώρες. Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ κυρίως από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα νότια του νομού κατά τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ κυρίως από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 18 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αρκετή συννεφιά, ενώ υπάρχει πιθανότητα για ασθενή βροχή τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 20 βαθμούς.