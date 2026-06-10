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Νέες αποκαλύψεις για το «κρυφτό» του Τζέιμς Δαλαμάγκα: Έφυγε από την Αυστραλία ντυμένος παπάς

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τον διαβόητο Τζέιμς Δαλαμάγκα, που κρυβόταν σε κοινή θέα στο Αίγιο παρότι εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία από την Interpol.

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Τζέιμς Νταλαμάγκας
Τζέιμς Νταλαμάγκας | ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Νέες αποκαλύψεις σχετικά με το πώς κατάφερνε ο Τζέιμς Δαλαμάγκας να διαφεύγει από τις Αρχές για τόσο μεγάλο διάστημα έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες του Mega, ο φυγόδικος είχε καταφέρει να το σκάσει από την Αυστραλία ντυμένος παπάς και έφτασε στην Ελλάδα μέσω της Αφρικής.

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, μιλώντας στον σταθμό επεσήμανε πως επί 27 χρόνια ήταν στην χώρα αλλά «δεν τον είχε πάρει χαμπάρι κανείς», παρότι υπήρχε και ερυθρά αγγελία από την Interpol.

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Το 2014, όπως αποκάλυψε, ο Δαλαμάγκας είχε καταγγελθεί από τη μητέρα του για ενδοοικογενεική βία, αλλά οι Αρχές δεν ταυτοποίησαν τα στοιχεία του.

Η υπόθεση είχε οδηγηθεί και στα δικαστήρια, αλλά ούτε και εκεί διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για άτομο που ψάχνουν οι Αρχές. 

Τελικώς είχε απαλλαγεί από τις κατηγορίες καθώς η μητέρα του απέσυρε τη μήνυσή της. 

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«Δεν αντιλήφθηκε ποτέ κανείς ότι είναι αυτό το πρόσωπο» σημείωσε ο κ. Καλλιακμάνης και έκανε λόγο για κενό στο σύστημα. «Θεωρώ ότι όποιος μπαίνει σε τμήμα ή υπηρεσία της δικαιοσύνης πρέπει να πληκτρολογούνται τα στοιχεία του».

Καταλήγοντας, ο ίδιος είπε πως ο Δαλαμάγκας δεν είχε ούτε ταυτότητα. 

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