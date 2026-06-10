Οι δύο δρόμοι του Φάμελλου, η επαφή Κυρανάκη και Μεϊμαράκη και το ραντεβού Γεραπετρίτη με Φιντάν 

Ενόψει της σημερινής (10/06) διαδικασίας στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ για την εκλογή του ως νέος γραμματέας, ο Κυρανάκης έχει ξεκινήσει τα τηλέφωνα σε βουλευτές και στελέχη για να μαζέψει τις αναγκαίες υπογραφές και βεβαίως για να ενημερώσει το σύστημα ότι αναλαμβάνει. Μίλησε με αρκετούς βουλευτές, κάποιοι εκ των οποίων είχαν παράπονα γιατί δεν αξιοποιήθηκαν στον ανασχηματισμό. Μίλησε με αρκετά κομματικά στελέχη και έπιασε τον παλμό της βάσης, ενώ είχε και τηλεφωνική επαφή με τον πρώην πρόεδρο της ΝΔ Βαγγέλη Μεϊμαράκη που βρίσκεται στις Βρυξέλλες και γενικώς το τελευταίο διάστημα εμφανίζεται αποστασιοποιημένος. Ο στόχος είναι να επιστρατευτούν τρόπον τινά και οι παλαιοί, καθώς σε μια μάχη δεν περισσεύει κανείς, αν και αρκετοί βλέπω ότι πιάνουν πόρτα στον Σαμαρά για... τον χειμώνα.

Περιοδείες και Πολιτικές Ακαδημίες

Βασικό στοιχείο για τη ΝΔ πάντως είναι οι περιοδείες και η εξωστρέφεια. Η αρχή γίνεται αύριο Πέμπτη (11/06) από τη Θεσσαλονίκη και θα είναι η πρεμιέρα του Κυρανάκη στην πρώτη Πολιτική Ακαδημία στελεχών που διοργανώνει η ΝΔ. Η βασική σύνθεση συμμετεχόντων περιλαμβάνει επίσης τον γενικό διευθυντή της ΝΔ Γιάννη Σμυρλή, τον Άκη Σκέρτσο και τον Θανάση Κοντογεώργη, τον Νίκο Ρωμανό, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα ανέβουν επίσης ο Βασίλης Φεύγας, ο Δημήτρης Καιρίδης, ο Μάκης Βορίδης και ο Χρίστος Δήμας. Θα συμμετέχουν 250-400 στελέχη του κόμματος σε ένα τετράωρο πρόγραμμα, ενώ ως επόμενοι σταθμοί έχουν επιλεγεί το Αγρίνιο την άλλη εβδομάδα, μετά τα Ιωάννινα και στις αρχές Ιουλίου η Λάρισα. Και ο Μητσοτάκης να σας πω ότι μπαίνει και πάλι στη λογική των περιοδειών, καθώς το Σάββατο έχει προγραμματισμένη επίσκεψη στη Ρόδο.

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Προς την έξοδο στελέχη και βουλευτές

Μαθαίνω πως το κλίμα στην Κουμουνδούρου είναι εκρηκτικό, με αποτέλεσμα στελέχη -ακόμη και της ηγετικής ομάδας, αλλά και βουλευτές να ετοιμάζονται είτε για παραιτήσεις από αξιώματα είτε ακόμη και για την «έξοδο» από το κόμμα εντός Ιουνίου. Μάλιστα ένας Κρητικός και ένας Θεσσαλός βουλευτής προσανατολίζονται εντός των επόμενων ημερών να ανεξαρτητοποιηθούν. Την ίδια ώρα στα πηγαδάκια καταγράφεται η έντονη δυσαρέσκεια του Κώστα Ζαχαριάδη μετά το θολό μήνυμα της Κεντρικής Επιτροπής με αρκετούς να εκτιμούν ότι δεν θα παραμείνει για πολύ στη θέση του εκπροσώπου του κόμματος.

Οι δρόμοι του Φάμελλου

Άλλωστε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνουν ότι ο Σωκράτης Φάμελλος διστάζει να πάρει αποφάσεις ενώ οι ρεαλιστικοί δρόμοι που έχει να επιλέξει είναι μόνο δύο. Ο πρώτος είναι να παραιτηθεί από πρόεδρος του κόμματος και να το αφήσει στην ομάδα Πολάκη-Παππά- Δούρου όπου δηλώνουν ότι θα κατέβει αυτόνομα ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές - και ο δεύτερος να το «κλείσει», όπως λένε χαρακτηριστικά, ώστε να υπάρξει έμπρακτη στήριξη στον Αλέξη Τσίπρα. Η… μεσοβέζικη οδός της αναμονής ενώ η ΕΛ.Α.Σ. συνεχίζει να ρίχνει άκυρο, είναι ένας δρόμος που δεν οδηγεί πουθενά όπως τονίζουν άνθρωποι που γνωρίζουν την Κουμουνδούρου.

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Η επαφή Γεραπετρίτη με Φιντάν

Περνάω στα διπλωματικά για να σας πω ότι αναμένεται σήμερα ο Γεραπετρίτης με τον Φιντάν να βρεθούν για λίγο στο περιθώριο της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης που γίνεται στη Σόφια. Επισήμως στο πρόγραμμα δεν υπάρχει τετ-α-τετ των δύο ανδρών, μου λένε όμως ότι είναι εξαιρετικά πιθανό να τα πουν για λίγο έστω και στα όρθια, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα λέγεται ότι υπάρχει κρίση στις διμερείς σχέσεις. Σημειωτέον, σε λίγες εβδομάδες από τώρα πάμε στην Άγκυρα για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, αν και δεν βλέπω κάποια προοπτική συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν με τα παρόντα δεδομένα.

