Καιρός: Ανεβαίνει ο υδράργυρος, επιμένει το μελτέμι

Σταθερά καλοκαιρινό σκηνικό διαμορφώνεται στη χώρα, με τον καιρό να παραμένει γενικά αίθριος, αλλά το μελτέμι στο Αιγαίο να διατηρείται ισχυρό, ενώ από την Κυριακή έρχεται και νέα άνοδος της θερμοκρασίας που θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή στα δυτικά τμήματα.

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, επισημαίνει ότι οι βοριάδες θα συνεχίσουν να κυριαρχούν στο Αιγαίο, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ, διατηρώντας ένα έντονα ανεμώδες σκηνικό στις θαλάσσιες περιοχές.

Σήμερα, αναμένεται κυρίως αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα δεν θα λείψουν οι τοπικές βροχές σε κεντρικά και βόρεια ορεινά, καθώς και στα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 32 βαθμούς, ενώ στα δυτικά τοπικά θα αγγίξει ακόμη και τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με βόρειους ανέμους έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη δεν αποκλείονται λίγες μπόρες στα γύρω ορεινά, με ασθενείς ανέμους και αντίστοιχες θερμοκρασίες.

Την Κυριακή ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με μόνο πρόσκαιρες μπόρες στα βόρεια ορεινά, ενώ το μελτέμι στο Αιγαίο θα συνεχιστεί έως και τα 7 μποφόρ. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, φτάνοντας τοπικά έως και τους 36 βαθμούς στα δυτικά, δίνοντας πιο έντονο καλοκαιρινό χαρακτήρα στο σκηνικό του καιρού.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Σάββατο 20 Ιουνίου 2026, αναμένονται λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα ηπειρωτικά, οι οποίες το μεσημέρι και απόγευμα θα είναι αυξημένες. Πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών υπάρχει κυρίως για τα βόρεια και βορειοδυτικά ορεινά το μεσημέρι και απόγευμα. Νεφώσεις αναμένεται να αναπτυχθούν και στα Νότια Δωδεκάνησα το μεσημέρι και απόγευμα, οπότε και υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 16 έως 31, στη Θεσσαλία από 18 έως 32, στην Ήπειρο από 16 έως 31, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 17 έως 33, στα νησιά του Ιονίου από 18 έως 31, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 18 έως 30, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 20 έως 28, και στην Κρήτη από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και από το πρωί έως το απόγευμα πρόσκαιρα 5 έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως το μεσημέρι και απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα βορειοδυτικοί 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το πρωί έως το απόγευμα πρόσκαιρα 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως το μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά του νομού θα γίνουν νότιοι 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.