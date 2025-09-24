Καιρός: Ανησυχία Τσατραφύλλια για πλημμυρικά επεισόδια από τον Rex - Τι θα γίνει στην Αττική

Για «φθινόπωρο διαρκείας λόγω του ατμοσφαιρκού μπλοκαρίσματος Rex Blocking» κάνει λόγο ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας στην πρόγνωσή του για τον καιρό, παρουσιάζοντας τα νέα προγνωστικά στοιχεία της κακοκαιρίας.

Μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας επισημαίνει: «Ευελπιστώ μέγαλος όγκος νερού να πέσει στη θάλασσα διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν πλημμυρικά επεισόδια ή κατολισθήσεις σε ευάλωτες περιοχές της δυτικής και κεντρικής Πελοποννήσου, του κεντρικού και νότιου Ιονίου και την Αιτωλοακαρνανίας».

Όσον αφορά την Αττική, ο κ. Τσατραφύλλιας διευκρίνισε πως τόσο αυτή ως περιφέρεια, όσο και η Θράκη και μεμονωμένες περιοχές του Αιγαίου Πελάγους, μπορεί να μην επηρεαστούν από τα καιρικά φαινόμενα.

Καιρός: Η πρόγνωση Τσατραφύλλια για τον Rex

«Το ατμοσφαιρικό μπλοκάρισμα (Rex blocking) φέρνει Φθινόπωρο διαρκείας;

Καλό μεσημέρι!

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες τρία θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά:

Από την Παρασκευή 26/9 σταδιακά θα πέσει η θερμοκρασία 6-8 βαθμούς .Την επόμενη εβδομάδα ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 24-25 βαθμούς.Κατεβάζουμε ζακετούλες για τις πρωινές και βραδινές ώρες!

Παρασκευή και Σάββατο οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Από το Σάββατο το βράδυ μέχρι την Κυριακή το απόγευμα θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα.

Ευελπιστώ μεγάλος όγκος νερού να πέσει στη θάλασσα διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν πλημμυρικά επεισόδια ή κατολισθήσεις σε ευάλωτες περιοχές της δυτικής και κεντρικής Πελοποννήσου ,του κεντρικού και νότιου Ιονίου και την Αιτωλοακαρνανίας.

Την Κυριακή 28/9 και τη Δευτέρα 29/9 οι βροχές θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη, αλλά θα είναι ευεργετικές και ακίνδυνες!

Αττική, Θράκη και Αιγαίο μπορεί να μην επηρεαστούν καθόλου ή πολύ λίγο.

Θα επανέλθω για επικαιροποποίηση!»