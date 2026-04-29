Καιρός: Άνοιξη σήμερα και από αύριο... μικρό φθινόπωρο

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας καθώς η εναρμόνηση των συνθηκών με το ημερολόγιο είναι πλήρης.

Είναι ενδεικτικό πως θερμοκρασία μπορεί να φτάσει ακόμα και τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι ηλιόλουστος, ενώ παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη.

Από αύριο, όμως, ψυχρότερες αέριες μάζες από τα Βαλκάνια θα αρχίσουν να επηρεάζουν τη χώρα. Βροχές θα σημειωθούν αρχικά στη Μακεδονία και σταδιακά στην Ήπειρο, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο, ενώ έως το βράδυ τα φαινόμενα θα φτάσουν και στη Θεσσαλία.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει καλύτερος, όμως θα ενισχυθούν οι βοριάδες, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ σε Αιγαίο και Ιόνιο. Παράλληλα θα ξεκινήσει η πτώση της θερμοκρασίας.

Την Πρωτομαγιά το ψυχρό μέτωπο θα επηρεάσει σχεδόν όλη τη χώρα, με νεφώσεις, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 29 Απριλίου 2026, προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Κεντρικής Στερεάς. Τα φαινόμενα στα ορεινά της Μακεδονίας θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη με αποτέλεσμα τη δημιουργία τοπικών ομιχλών, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις βραδινές και πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 24 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 6 έως 22 βαθμούς), 8 έως 25 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα (στη Θεσσαλία έως τους 27 βαθμούς Κελσίου), 10 έως 23 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 12 έως 24 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 10 έως 23 βαθμούς στην Κρήτη, 8 έως 25 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 16 έως 23 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο μέτριοι 4-5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.

Ηλιοφάνεια με αυξημένα ποσοστά υγρασίας τις βραδινές και πρωινές ώρες περιμένουμε την Τετάρτη στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά περιμένουμε την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις ασθενείς.