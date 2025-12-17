Καιρός: Ανοιξιάτικη ηλιοφάνεια αλλά με... χειμωνιάτικο κρύο

Καλός και ήπιος αναμένεται να είναι ο καιρός σήμερα Τετάρτη σε σχεδόν όλη τη χώρα. Νεφώσεις αναμένονται μόνο στα νότια Επτάνησα, στην Πελοπόννησο, στις Σποράδες, στη δυτική Κρήτη και σε περιοχές της Θράκης.

Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις αλλά και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια ενώ παρόμοιο θα είναι το καιρικό σκηνικό στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Mega Γιάννη Καλλιάνο ο καιρός δε θα αλλάξει μέχρι την Παρασκευή.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Τοπικές αυξημένες θα είναι οι νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, στη Χαλκιδική και στην Κρήτη. Τις πρωινές και τις βραδινές ώρες η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες. Παγετός θα εκδηλωθεί τα ξημερώματα στα βόρεια ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -4 έως 11 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -2 έως 12-14, στη Θεσσαλία από 1 έως 13-15 βαθμούς, στην Ήπειρο από 2 έως 15-16, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 3 έως 16-18 βαθμούς, στα Επτάνησα από 6 έως 16-17, και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 7 έως 16-18 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι με εντάσεις 4-5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι μεταβαλλόμενων διευθύνσεων με εντάσεις που δε θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περιμένουμε αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ και πιθανώς στα ανατολικά του νομού τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε αραιές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 13 βαθμούς.