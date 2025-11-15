Καιρός: «Ανοιξιάτικο» Σαββατοκύριακο πριν τη νέα κακοκαιρία

Αίθριος καιρός με ήπιες θερμοκρασίες που θα θυμίζουν κάτι από... «άνοιξη», θα επικρατήσει σήμερα αλλά και αύριο σχεδόν σε όλη τη χώρα.

Το μόνο που θα θυμίζει ότι βρισκόμαστε στον Νοέμβριο θα είναι η ψύχρα τόσο νωρίς το πρωί όσο και αργά τη νύχτα.

Προς τα μέσα της άλλης εβδομάδας, ένα βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας θα μας βάλει και πάλι σε φθινοπωρινό καιρικό μοτίβο, όπως αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025, προβλέπεται ηλιοφάνεια, με λίγες μόνο νεφώσεις κυρίως μετά το μεσημέρι. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα. Τοπικά παγετός θα σημειωθεί στη Βόρεια Ελλάδα νωρίς το πρωί.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 18 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από -2 έως 14 βαθμούς), 4 έως 20 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 7 έως 19 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 1 έως 16 βαθμούς), 14 έως 20 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 13 έως 20 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στο Καρπάθιο Πέλαγος ισχυροί 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από βόρειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς και τοπικά στο Νότιο Ιόνιο έως 4 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα βόρεια τμήματα περιμένουμε το Σάββατο στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς έως 3 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις περιμένουμε το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν γενικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς.