Καιρός: Ανοιξιάτικο σκηνικό και από το Σαββατοκύριακο... καλοκαίρι

Ανοιξιάτικο θα είναι σήμερα το σκηνικό του καιρού με άνοδο της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ΕΡΤnews, Αναστασία Τυράσκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ασθενείς τοπικές βροχές πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στα βορειοδυτικά και το μεσημέρι στα βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Την Πέμπτη αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Την Παρασκευή θα αυξηθούν με ορατό το ενδεχόμενο πρόσκαιρων βροχών.

Το Σαββατοκύριακο, ωστόσο, θα υπάρξει περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς σε ένα άκρως καλοκαιρινό σκηνικό.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 8 έως 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 10 έως 25, στην Ήπειρο από 9 έως 24, στη Θεσσαλία από 9 έως 27, στη Στερεά από 11 έως 26, στην Πελοπόννησο από 11 έως 25, στα Επτάνησα από 10 έως 21, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα από 10 έως 22 και στην Κρήτη από 9 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο από δυτικές 3 με 5 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι νότιοι μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.