Καιρός: Απανωτές κακοκαιρίες φέρνουν πλημμύρες - Πρόβλεψη Τσατραφύλλια για τις επικίνδυνες περιοχές

Εξαιρετικά άστατος προδιαγράφεται ο καιρός των αρχόμενων ημερών, καθώς δύο βαρομετρικά χαμηλά που θα μας επισκεφθούν από την Ιταλία, φέρνουν έντονες βροχοπτώσεις και ενδεχομένως πλημμυρικά φαινίμενα.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας έδωσε στο Facebook την πρόβλεψή του, όπου αναφέρει πως η κακοκαιρία θα κρατήσει, σε δύο κύματα, μέχρι την Τρίτη (11/11).

«Δύο Ιταλικές κακοκαιρίες θα δώσουν έντονα φαινόμενα και στη χώρα μας. Ένα βαρομετρικό χαμηλό από σήμερα το βράδυ μέχρι την Κυριακή και ένα δεύτερο από την Κυριακή μέχρι την Τρίτη 11/11 και τα δύο από την Ιταλία, θα προκαλέσουν ισχυρές καταιγίδες στη δυτική και βόρεια Ελλάδα», αναφέρει.

Καιρός - Πού θα χτυπήσουν οι δύο κακοκαιρίες

Συνεχίζει ο κ. Τσατραφύλλιας: «Στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας για πλημμυρικά επεισόδια και κατολισθήσεις σε ευάλωτες περιοχές, βρίσκονται τα νησιά του Ιονίου, η Ήπειρος, η Αιτωλοακαρνανία και κυρίως οι παράκτιες περιοχές της Πελοποννήσου (δυτική και νότια).

Στη δεύτερη γραμμή επικινδυνότητας βρίσκεται η ανατολική Μακεδονία και η Θράκη. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν σήμερα τη νύχτα στα δυτικά και μέσα στην ημέρα θα επεκταθούν στα βόρεια.

Οι νοτιάδες θα ενισχυθούν και θα κρατήσουν τη θερμοκρασία λίγο υψηλά , ενώ αυξημένοι θα είναι και οι δείκτες υγρασίας. Βροχές θα έχουν οι περισσότερες περιοχές».