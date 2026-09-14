Καιρός: Απότομη είσοδο στο φθινόπωρο κάνει η εβδομάδα - Πού θα δούμε τις πρώτες βροχές

Προς φθινόπωρο θα αρχίσει να ρέπει ο καιρός από σήμερα, Δευτέρα (14/9), καθώς η ημέρα σηματοδοτεί μετεωρολογικά την έναρξη της νέας καιρικής περιόδου, με θερμοκρασίες στα εποχικά επίπεδα.

Όπως τονίζει η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώσει τοπικά από 5 έως και 7 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα σημειωθούν ακόμα και μονοψήφιες θερμοκρασίες στα ορεινά, σε περιοχές όπως το Σέλι και το Νευροκόπι.

Καιρός - Έρχεται «γλυκά» το φθινόπωρο με κατά τόπους βροχές

Σήμερα Δευτέρα (14/9) σημειώθηκαν ήδη βροχές στα ανατολικά, λόγω του λεγόμενου «καιρού του βορείου ρεύματος», ένα ρεύμα που δημιουργεί νεφώσεις και τοπικά φαινόμενα, ειδικά στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο.

Πιθανότητα αστάθειας υπάρχει ωστόσο και για τα βορειοανατολικά της Αττικής, ενώ τοπικές μπόρες αναμένονται και στην Κρήτη. Οι βοριάδες θα πλέον έως 6 μποφόρ, ιδιώς στο κεντρικό Αιγάιο και νοτιότερα.

Οι θερμοκρασίες θα διαμορφωθούν στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, με μέγιστες στους 32 βαθμούς στη δυτική Στερεά αλλά και στη Ρόδο. Στην Αττική οι θερμοκρασίες θα αγγίξουν τους 29 βαθμούς Κελσίου, με αίθριο καιρό και αραιές νεφώσεις, με πιθανότητα βροχών προς τα βορειονανατολικά ορεινά.

Ανάλογο σκηνικό στη Θεσσαλονίκη, με μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμών, γενικά αίθριο καιρό, αραιή συννεφιά και πιθανότητα βροχών προς τη Χαλκιδική.