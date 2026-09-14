Ο Γιάννος Κρανιδιώτης και η αδιανόητη τραγωδία με το πρωθυπουργικό Falcon

Το ημερολόγιο έδειχνε 14 Σεπτεμβρίου 1999. Η Ελλάδα ήταν ακόμα «παγωμένη» από το φονικό σεισμό της Αθήνας ενώ οι κάτοικοι της πρωτεύουσας προσπαθούσαν να βρουν ξανά τα «πατήματά» τους και μάθαιναν να ζουν με τους πολλούς μετασεισμούς. Είχε μεσολαβήσει, άλλωστε, μόλις μια εβδομάδα.

Και τότε ήρθε και «έπεσε σαν βόμβα» μία ακόμα τραγική είδηση. Ένα ταξίδι ρουτίνας με το πρωθυπουργικό Falcon, από τα πολλά που κάνουν οι πολιτικοί και ιδιαίτερα οι υπουργοί κάθε χρόνο, μέσα σε λίγα λεπτά μετατράπηκε σε μία αδιανόητη τραγωδία που δεν είχε προηγούμενο και ευτυχώς δεν είχε και επόμενο.

Το πρωθυπουργικό Falcon που μετέφερε τον τότε αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Γιάννο Κρανιδιώτη και άλλα 11 άτομα στη Ρουμανία έπεσε σε μεγάλο κενό αέρος και ξεκίνησε μια ανεξέλεγκτη καθοδική πορεία στο τέλος της οποίας επτά άτομα είχαν χάσει τη ζωή τους!

Το χρονικό μια αδιανόητης τραγωδίας

Στο ταξίδι εκείνο για τη Διαβαλκανική Διάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών στο Βουκουρέστι ήταν να συμμετάσχει ο τότε υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας και μετέπειτα πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου.

Το πρόγραμμα, ωστόσο, άλλαξε την τελευταία στιγμή και στη θέση του πήγε ο τότε αναπληρωτής ΥΠΕΞ, Γιάννος Κρανιδιώτης. Αυτή είναι η πρώτη τραγική σύμπτωση.

Η δεύτερη είναι πως ο ίδιος ο Γ. Κρανιδιώτης προσπάθησε και τελικά έπεισε και το γιό του Νικόλα να πάει μαζί του σε εκείνο το ταξίδι.

Ο νεαρός Κρανιδιώτης δεν ήθελε αλλά άλλαξε γνώμη όταν είδε το πόσο πολύ ήθελε ο πατέρας του να τον συνοδεύσει. Στο πρωθυπουργικό Falcon επέβαιναν 10 ακόμα άτομα, μαζί με το πλήρωμα.

Όλα κυλούσαν στο μεγαλύτερο μέρος του ταξιδιού.

Όταν το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Ρουμανίας εξωτερικά ήταν μια χαρά.

Κανένα σημάδι πως κάτι είχε πάει στραβά. Στο εσωτερικό του Falcon, ωστόσο, είχε διαδραματιστεί μια τραγωδία δίχως προηγούμενο.

Το αεροσκάφος εξωτερικά ήταν σε τόσο καλή κατάσταση που ο Έλληνας πρέσβης στο Βουκουρέστι, Στέλιος Μαλλικούρτης, ήξερε πως το μόνο που είχε συμβεί ήταν πως κάποιοι από τους επιβαίνοντες είχαν παρουσιάσει συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης. Αυτό. Τίποτα περισσότερο.

Στο αεροδρόμιο, ωστόσο, είδε πως η κινητοποίηση ήταν κάτι παραπάνω από μεγάλη για μια απλή... τροφική δηλητηρίαση. Και πράγματι. Όταν η πόρτα του Falcon άνοιξε αποκαλύφθηκε η μεγάλη τραγωδία.

Η αεροσυνοδός Άννα Βελισσαρίου, που σε ημιλιπόθυμη κατάσταση προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της, ανάμεσα σε διαλυμένες βαλίτσες και σε σωρούς από αντικείμενα πάσης φύσεως.

Δίπλα της οι δύο κυβερνήτες, Γρηγόρης Σινέκογλου και Γιάννης Ανδρουλάκης σε εξίσου κακή κατάσταση. Μέσα στο αεροσκάφος μπαίνουν Ρουμάνοι γιατροί μήπως μπορέσουν να βοηθήσουν αλλά αντικρίζουν την απόλυτη εικόνα καταστροφής.

Η καμπίνα του αεροσκάφους είχε διαλυθεί. Κορμιά κείτονται άψυχα στα πιο απίθανα σημεία του αεροσκάφους.

Μέσα στο Falcon υπήρχαν επτά νεκροί! Ο Γιάννος Κρανιδιώτης, ο 23χρονος γιος του Νικόλας Κρανιδιώτης, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ Δημήτρης Πανταζόπουλος και Νίνα Ασημακοπούλου, ο εικονολήπτης της ΕΡΤ Παναγιώτης Πούλος, ο αστυνομικός της προσωπικής ασφάλειας του υπουργού Νίκος Ασημακόπουλος και ο μηχανικός του αεροσκάφους Μιχάλης Παπαδόπουλος.

Από τη μοιραία πτήση επέζησαν εκτός από τους πιλότους, η διπλωματική σύμβουλος του Γιάννου Κρανιδιώτη, Μαρία Μπεγλίτη, ο δημοσιογράφος της Βραδυνής, Αλφόνσος Βιτάλης, και η αεροσυνοδός, Άννα Βελισαρίου.

Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα

Σύμφωνα με μαρτυρίες των επιζώντων το κακό έγινε εννιά λεπτά πριν την προσγείωση του αεροσκάφους. Όλα ήταν τόσο ήρεμα που οι επιβάτες έκαναν βόλτες μέσα στην καμπίνα και μιλούσαν ο ένας με τον άλλο. Ξαφνικά το Falcon πέφτει σε ένα τεράστιο κενό αέρος.

Ενδεικτικό του τι έγινε είναι πως το αεροσκάφος μέσα σε ελάχιστες στιγμές από τα από τα 25.000 πόδια έπεσε στα 5.000 πόδια!

Οι έξι από τους επτά που είχαν σηκωθεί από τις θέσεις τους έχασαν τη ζωή τους ακαριαία από πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι.

Ο Παναγιώτης Πούλος τραυματίστηκε βαρύτατα σε κεφάλι και θώρακα και υπέκυψε λίγες μέρες αργότερα.

«Συνέβη αφού είχαμε ολοκληρώσει το γεύμα που μας είχε σερβιριστεί. Ο υπουργός βρισκόταν όρθιος και είχε έρθει προς το πίσω μέρος του αεροπλάνου, εκεί όπου βρισκόμασταν με άλλους συναδέλφους για να μας ενημερώσει. Όρθια ήταν και άλλα άτομα και συζητούσαν. Ξαφνικά νιώσαμε να πέφτουμε. Αντικείμενα και άνθρωποι που ήταν όρθιοι άρχισαν να χτυπιούνται στα τοιχώματα που αεροσκάφους» είχε πει ο δημοσιογράφος Αλφόνσος Βιτάλης μιλώντας στα «Νέα».

Ο ίδιος γλίτωσε με ελαφρά τραύματα αφού όταν το Falcon έπεσε στο κενό αέρος ήταν δεμένος στη θέση του.

Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, λίγο πριν από την απογείωση ο Γιάννος Κρανιδιώτης μιλούσε στο κινητό του και έλεγε στον συνομιλητή του ότι «μετά το Βουκουρέστι, σκέφτομαι να μείνω λίγο στην Αθήνα, με έχουν κουράσει όλα αυτά τα αεροπλάνα βρε παιδί μου».

Ένα χρόνο μετά την τραγωδία, τον Αύγουστο του 2000, βγαίνει το 16σέλιδο πόρισμα των Ρουμάνων ειδικών όπου αναφέρονται ως κύριες αιτίες της τραγωδίας οι λάθος χειρισμοί του κυβερνήτη και του συγκυβερνήτη σε σχέση με τον αυτόματο πιλότο, οι λανθασμένες οδηγίες που είχαν οι πιλότοι για την αντιμετώπιση περιστατικών σε μεγάλες ταχύτητες και το γεγονός ότι οι επιβάτες δε φορούσαν ζώνες, ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν σε πορεία καθόδου για προσγείωση.

Στις καταθέσεις τους, στον εισαγγελέα Ισίδωρο Ντογιάκο, οι δύο πιλότοι υποστήριξαν ότι αιτία του δυστυχήματος ήταν η εμπλοκή του συστήματος αυτόματου πιλότου.

Μετά από έρευνα οχτώ μηνών, ωστόσο, οι δύο πραγματογνώμονες που είχε διορίσει ο κ. Ντογιάκος κατέληξαν στο πόρισμα ότι η πτώση του Falcon δεν οφειλόταν σε μηχανική βλάβη ούτε σε καιρικό φαινόμενο, αλλά στον ανθρώπινο παράγοντα.

Οι αιτίες του δυστυχήματος ήταν τρεις: η υπερβολική ταχύτητα κατά την ώρα της καθόδου, όταν ο πιλότος είχε λάβει εντολή από τον πύργο ελέγχου να κατέβει από στα 5.000 πόδια, με αποτέλεσμα το δελφινισμό (σκαμπανέβασμα) του αεροσκάφους.

Δεύτερη αιτία ήταν ο λανθασμένος χειρισμός από τους πιλότους σχετικά με τη διαδικασία ενεργοποίησης του αυτόματου πιλότου, που είχε ως συνέπεια το μπλοκάρισμά του και τρίτη η μη έγκαιρη πρόσδεση των επιβατών.

Τον Ιούλιο του 2002 ο κυβερνήτης του αεροσκάφους καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 5 ετών, ενώ ο συγκυβερνήτης και οι τεχνικοί της Ολυμπιακής αθωώθηκαν.

Δύο χρόνια αργότερα οι δικαστές του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών κήρυξαν ένοχο τον κυβερνήτη για επτά ανθρωποκτονίες από αμέλεια και μείωσαν την ποινή κατά 25 μήνες, επιβάλλοντας φυλάκιση 35 μηνών με τριετή αναστολή.