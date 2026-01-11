Καιρός: Άρχισαν οι πολικές θερμοκρασίες - Σε πλήρη εξέλιξη η κακοκαιρία στα βόρεια της χώρας

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που άρχισε από χθες, Σάββατο, 10 Ιανουαρίου να πλήττει πολλές περιοχές της χώρας με πολικό ψύχος και «τσουχτερές» θερμοκρασίες.

Mε θυελλώδεις βορειάδες και το θερμόμετρο να δείχνει 10 βαθμούς κάτω από το μηδέν στο Μέτσοβο και μείον 8 Κελσίου σε Κοζάνη και Φλώρινα, η κακοκαιρία που ξεκίνησε χθες γίνεται αισθητή πρώτα στα βόρεια και στη συνέχεια στην υπόλοιπη χώρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Φλώρινας, όπως αναφέρει το floriniotika.gr, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην Επαρχιακή οδό Φλώρινας – Καστοριάς (μέσω Βιτσίου), από το 18ο χλμ. έως το 30ο χλμ. και στην Εθνική οδό Φλώρινας – Καστοριάς (μέσω Βίγλας), από το 15ο χλμ. έως το 25ο χλμ λόγω της χιονόπτωσης που προκλήθηκε στην περιοχή.

Αυτό το σκηνικό του καιρού αναμένεται σιγά σιγά να «κατέβει» και προς τα νότια, αφού χιόνια αναμένονται από τη Σκύρο ως την Εύβοια, ενώ η πιο κρύα ημέρα θα είναι η Δευτέρα με ισχυρό παγετό και ανώτατη θερμοκρασία τους 10 βαθμούς Κελσίου σε Κρήτη και Δωδεκάνησα.

Κάνοντας «βουτιά» που σε πολλές περιοχές θα ξεπεράσει τους 10 °C τις επόμενες ώρες, τόσο τη Δευτέρα 12 όσο και την Τρίτη 13 Ιανουαρίου η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα και το πρωί των δύο αυτών ημερών περιμένουμε ακόμη και παγετό με θερμοκρασίες κάτω των 0 °C ακόμη και σε πεδινές περιοχές των κεντρικών και βορείων ηπειρωτικών.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο του ΕΡΤnews, Αναστασία Τυράσκη, αναμένονται και λίγα χιόνια, που είναι πιθανό να φτάσουν και σε χαμηλά υψόμετρα στα ανατολικά ηπειρωτικά, σε περιοχές όπως η ανατολική Στερεά, η ανατολική Πελοπόννησος και μέσα στο Αιγαίο (Λήμνος, Σκύρος, Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στη Θάσο, τη Σαμοθράκη).

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ημέρες:

ΔΕΥΤΕΡΑ 12-01-2026

Στο Ιόνιο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι.

Στη δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα ορεινά ημιορεινά χιονοπτώσεις και από το μεσημέρι σχεδόν αίθριος καιρός.

Στη Θράκη, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, τις Σποράδες, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο χιονόνερο, στα θαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες και σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές (υψόμετρο μεγαλύτερο των 300 μέτρων περίπου) πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Σημειώνεται ότι στη Θράκη και την ανατολική Μακεδονία χιονοπτώσεις θα σημειωθούν πρόσκαιρα και σε πεδινές περιοχές (υψόμετρο μεγαλύτερο των 100 μέτρων). Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και στα ορεινά της Κρήτης και των Κυκλάδων τοπικές χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα πελάγη 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Η ελάχιστη τιμή της στα βόρεια θα κυμανθεί από μείον -03 (μείον 3) έως -05 (μείον 5) βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά από -06 (μείον 6) έως -10 (μείον 10) βαθμούς και στα κεντρικά ηπειρωτικά από -03 (μείον 3) έως μηδέν βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη τιμή της στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 5 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 6 με 8 βαθμούς, ενώ στα δυτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει τους 9 με 11 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα τους 11 με 13 βαθμούς Κελσίου.

Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, ο οποίος στα βόρεια θα είναι ολικός και κατά τόπους ισχυρός.

ΤΡΙΤΗ 13-01-2026

Στην Κρήτη και το νότιο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές, στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις και γρήγορη βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός ο οποίος κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια θα είναι ισχυρός.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14-01-2026

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα είναι στα νότια βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, όμως νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΠΕΜΠΤΗ 15-01-2026

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, όμως νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.