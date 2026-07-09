Καιρός «ασανσέρ»: Από τις σημερινές μπόρες στα 39άρια του Σαββατοκύριακου

Μια μικρή παρένθεση αποτελεί η σημερινή αστάθεια, καθώς από αύριο το σκηνικό του καιρού βελτιώνεται αισθητά, με τον υδράργυρο να ακολουθεί σταδιακή, αλλά σταθερή ανοδική πορεία τις επόμενες ημέρες.

Σήμερα, ο ελλαδικός χώρος επηρεάζεται από ένα ψυχρό μέτωπο που εκτείνεται από τη βορειοανατολική Ευρώπη έως τα Βαλκάνια. Αυτή η διαταραχή φέρνει ψυχρότερες αέριες μάζες οι οποίες συγκρούονται με τις προϋπάρχουσες θερμές, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για τοπικά έντονα φαινόμενα, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, καθώς και στο βόρειο Αιγαίο.

Η ημέρα ξεκίνησε με βροχοπτώσεις και καταιγίδες στα βορειοανατολικά (κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη) και στο βόρειο Αιγαίο, με επίκεντρο τις Σποράδες, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα επεκτάθηκαν στα ανατολικά ηπειρωτικά. Από το μεσημέρι, η αστάθεια κορυφώνεται με μπόρες και καταιγίδες στη Θεσσαλία, την Εύβοια, τη Στερεά Ελλάδα, τη Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα θα πλήξουν κυρίως τα ορεινά, αλλά θα επηρεάσουν και πεδινές περιοχές της κεντρικής χώρας.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Σποράδες και την ανατολική Στερεά, όπου αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα και πιθανή πτώση χαλαζιού. Στον αντίποδα, η δυτική Ελλάδα παραμένει ανεπηρέαστη με μεγάλη ηλιοφάνεια, χωρίζοντας ουσιαστικά τη χώρα στα δύο. Προς το βράδυ, ο καιρός θα ηρεμήσει, με λίγες τοπικές βροχές να επιμένουν μόνο στα ανατολικά.

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Οι άνεμοι πνέουν ενισχυμένοι στα ανατολικά και το βόρειο-βορειοανατολικό Αιγαίο, φτάνοντας πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ, όμως από αργά το μεσημέρι θα πέσουν στα 6 μποφόρ. Λόγω των βοριάδων και της συννεφιάς, η θερμοκρασία στα ανατολικά πέφτει στους 31-32°C (έως 30°C στα βορειοανατολικά), ενώ στην υπόλοιπη χώρα διατηρείται στους 34-36°C.

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία στην Αττική

Στην Αττική, από τις 12:00 και μετά, αναπτύσσονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά τμήματα του νομού. Πρόσκαιρα, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και το δυτικό και νότιο Λεκανοπέδιο. Αργά το απόγευμα αναμένεται σταδιακή εξασθένηση, με την αστάθεια να περιορίζεται κυρίως γύρω από τον Κιθαιρώνα.

Την Παρασκευή ο καιρός βελτιώνεται θεαματικά. Νωρίς το πρωί ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες από τη Χαλκιδική έως την Εύβοια και τις Σποράδες.

Ωστόσο, από το μεσημέρι, τα φαινόμενα θα περιοριστούν αισθητά και θα εντοπίζονται μόνο στα ορεινά της Στερεάς Ελλάδας και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο οι άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ, ενώ το πρωί ισχυροί βοριάδες θα πνέουν από τον Θερμαϊκό έως την Εύβοια, πριν εξασθενήσουν γρήγορα. Στην υπόλοιπη χώρα οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 4-5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να σταθεροποιείται στους 32-35°C.

Σαββατοκύριακο: Επιστροφή στον καύσωνα

Με την απομάκρυνση του ψυχρού μετώπου, θερμότερες αέριες μάζες καλύπτουν τη χώρα, ανεβάζοντας σημαντικά τον υδράργυρο το Σαββατοκύριακο.

Το Σάββατο αναμένεται αίθριος καιρός, με ελάχιστες τοπικές μπόρες στα νότια ορεινά. Οι άνεμοι στα ανατολικά και νοτιοανατολικά θα φτάσουν τα 6-7 μποφόρ, παραμένοντας ασθενείς στα υπόλοιπα τμήματα. Η θερμοκρασία θα σκαρφαλώσει στους 34-35°C.

Η Κυριακή θα είναι η θερμότερη ημέρα. Στις πεδινές περιοχές που βρίσκονται μακριά από τη θάλασσα (Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, πεδιάδες Μακεδονίας), η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37-38°C και τοπικά ίσως αγγίξει τους 39°C.