Καιρός: Αστάθεια με βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις – Πού θα χρειαστούν ομπρέλες

Η αστάθεια είναι ξανά εδώ και ο καιρός αλλάζει αφού για το επόμενο δεκαήμερο σε πολλές περιοχές της χώρας θα κυριαρχούν οι βροχές, οι καταιγίδες και οι χαλαζοπτώσεις.

Σήμερα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ενώ βαθμιαία θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί στιις περισσότερες περιοχές.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, αλλά από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμιαία εξασθένηση από αργά το απόγευμα.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, αναμένονται νεφώσεις αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας. Σποραδικές, πρόσκαιρες βροχές αναμένονται κυρίως στα ηπειρωτικά, στο Ιόνιο και στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 12 έως 24, στη Θεσσαλία από 17 έως 27, στην Ήπειρο από 10 έως 20, στη Δυτική Στερεά από 14 έως 22, στην Ανατολική Στερεά από 13 έως 26, στην Πελοπόννησο από 8 έως 28, στα νησιά του Ιονίου από 15 έως 20, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 14 έως 24, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 15 έως 24 και στην Κρήτη από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα γίνουν μεταβαλλόμενοι ίδιας έντασης. Στο Κεντρικό Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές έως βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως μετά το απόγευμα θα γίνουν μεταβαλλόμενοι έως 3 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα κατά τόπους έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς ίδιας έντασης.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Σποραδικές βροχές αναμένονται κυρίως στα βόρεια του νομού από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το πρωί 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών υπάρχει κυρίως προς το τέλος του εικοσιτετραώρου. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.