Καιρός: Αστάθεια σήμερα και βαρυχειμωνιά με θυελλώδεις ανέμους και βροχές από Τετάρτη

Ο άστατος καιρός περιορίζεται στα ανατολικά και βόρεια για σήμερα Κυριακή 29/3, ωστόσο από Τετάρτη αναμένεται βαρυχειμωνιά με καταιγίδες.

Στο Αιγαίο και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συναντήσουμε συννεφιές με μπόρες και τοπικές καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένουμε ηλιοφάνεια με κατά τόπους συννεφιές οι οποίες προς το απόγευμα σε βουνά της ηπειρωτικής χώρας θα αυξηθούν πρόσκαιρα και δεν αποκλειται να εκδηλωθούν μπόρες.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει αργά το μεσημέρι τους 15-17 βαθμούθς Κελσίου.

Στην περιοή της Αττικής αναμένεται ηλιοφάνεια αλλά και πρόσκαιρες συννεφιές. Η ένταση των ανέμων θα είναι κοντά στα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 8 -17 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται συννεφιές και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και μπόρες. Η ένταση των ανέμων θα είναι στα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8-14 βαθμούς Κελσίου.

Τα έντονα φαινόμενα της Τετάρτης

Από τα μέσα της εβδομάδας, σύμφωνα με τον αναλυτή καιρού Γιώργο Παπακωστόπουλο, διαμορφώνεται ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό που θα επηρεάσει τη χώρα με έντονα φαινόμενα. Δύο βαομετρικά συνχωνεύονται πάνω από το Ιόνιο και δημιουργούν ένα βαθύ σύστημα που προς το παρόν δεν είναι ξεκάθαρη η τροχιά που θα ακολουθήσει και το πόσο θα βαθύνει ώστε να είναι ξεκάθαρο πώς θα επηρεάσει τις περιοχές της Ελλάδας.

Τα φαινόμενα που μπορεί να αντιμετωπίσουμε:

θυελλώδεις άνεμοι που θα φτάσουν τα 8-9 ή ακόμα και τα 10 μποφόρ και σίγουρα θα φέρουν απαγορευτικά απόπλου.

εκτεταμμένες βροχοπτώσεις

μετεωρολογικές παλίρροιες