Καιρός: «Αυλαία» σήμερα για το χειμωνιάτικο σκηνικό - Βελτίωση από Δευτέρα και πορεία για καλοκαίρι

Μετά τη «χειμωνιάτικη» Πρωτομαγιά, η ψυχρή εισβολή που βλέπει ο καιρός και σήμερα (3/5) φέρνει χιονοπτώσεις στα ορεινά με υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων και βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Στην πρόγνωσή της για τον καιρό , η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, ανέφερε ότι τη Δευτέρα το σκηνικό αλλάζει με άνοδο της θερμοκρασίας ενώ οι βροχές θα περιοριστούν στο ανατολικό Αιγαίο. Ωστόσο, και η Δευτέρα μπορεί να ξεκινήσει με 9 μποφόρ στα Δωδεκάνησα.

Η Κυριακή είναι μια μέρα που θα έχουμε μια μικρή επιπλέον επιδείνωση του καιρού, με περισσότερες βροχές και κάποιες καταιγίδες κυρίως στην περιοχή του Αιγαίου αλλά και στα ανατολικά ηπειρωτικά (Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, μέχρι και Πελοπόννησο).

Καιρός: Πότε το «γυρνάει» σε άνοιξη

Από το απόγευμα της Κυριακής και από τα δυτικά, θα αρχίσει η βελτίωση του καιρού, η οποία θα είναι και αρκετά γρήγορη και πλέον η Δευτέρα θα είναι μια «τελείως διαφορετική μέρα».

Όλες αυτές οι ψυχρές αέριες μάζες, όλο αυτό το σύστημα κυκλοφορίας στην ανώτερη ατμόσφαιρα που το προκαλεί, μετακινούνται ανατολικότερα και πλέον η Δευτέρα είναι μια μέρα που θα έχουμε τη βελτίωση του καιρού. Θα έχουν απομείνει κάποιες νεφώσεις, το ανατολικότερο τμήμα της χώρας τη Δευτέρα και κάποιες ίσως λίγες βροχές στα ανατολικά τμήματα.

Κατά τα άλλα όμως θα είναι μια μέρα με ηλιοφάνεια, με εξαίρεση το ανατολικότερο τμήμα της χώρας τις πρωινές ώρες και λίγες νεφώσεις στα δυτικά.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και μέχρι το μεσημέρι πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα ο καιρός σταδιακά θα βελτιωθεί.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως μέχρι το μεσημέρι στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Από το απόγευμα ο καιρός σταδιακά θα βελτιωθεί.

Στη Θράκη νεφώσεις τοπικά αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα δυτικά θα στραφούν βαθμιαία σε βόρειους βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο και το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς. Από το βράδυ γενικά αίθριος καιρός.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Μετά το απόγευμα βαθμιαία βελτίωση.

Στην ανατολική Πελοπόννησο νεφώσεις που από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και το μεσημέρι – απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Βελτίωση από το βράδυ.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα θαλάσσια – παραθαλάσσια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και καταιγίδες που τη νύχτα στις Κυκλάδες θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 7 με 8 και από το βράδυ στα ανατολικά πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 βαθμούς και στη νότια Κρήτη έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Από το βράδυ στα βόρεια βαθμιαία βελτίωση.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 7 με 8 και από το βράδυ στα νότια πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.