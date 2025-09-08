Καιρός: «Βούλιαξε» όχημα της Πυροσβεστικής στη Λαμία - Σε «ποτάμια» μετατράπηκαν δρόμοι

Ξαφνική επιδείνωση «παρουσίασε» ο καιρός σε αρκετές περιοχές της δυτικής και κεντρικής χώρας μετά την «εισβολή» των θερμών καταιγίδων, κύρια χαρακτηριστικά των οποίων είναι το χαλάζι, η βροχή και η έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Η Λαμία ήταν ανάμεσα στις περιοχές που «δέχθηκαν» μεγάλο όγκο νερού μέσα σε λίγη ώρα, με αποτέλεσμα δρόμοι να μετατραπούν σε «ποτάμια», ενώ όχημα της Πυροσβεστικής «βούλιαξε».

Λίγο μετά τις 19.30 το απόγευμα της Κυριακής (7/9), ανησυχία προκλήθηκε επί της οδού Ναυπάκτου στη Λαμία, από νερά που έτρεχαν ανεξέλεγκτα στο δρόμο, μπαίνοντας ακόμα και σε αυλές σπιτιών.

Καιρός: Που διεκόπη η κυκλοφορία στη Λαμία

Λόγω βλάβης τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης υπάρχει διακοπή υδροδότησης επί της οδού Ναυπάκτου από Λιβαδείας ως Φραντζή. Συνεργείο της ΔΕΥΑΛ επεμβαίνει για την αποκατάσταση της βλάβης.

Η βλάβη και οι ρυθμίσεις επαναφοράς έχουν επηρεάσει την υδροδότηση σε όλη τη νότια Λαμία. Ήδη η υδροδότηση επανέρχεται σταδιακά σε όλη αυτή την έκταση πλην του παραπάνω τμήματος της οδού Ναυπάκτου. Τυχόν θολότητα στο νερό οφείλεται στη βλάβη και παρακαλούνται οι καταναλωτές στην περίπτωση αυτή να αφήνουν τη βρύση ανοιχτή μέχρι να καθαρίσει το νερό.

Πυροσβεστικό όχημα που επιχειρούσε στο σημείο κόλλησε σε τρύπα στο οδόστρωμα δυσχεραίνοντας ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Χρειάστηκε η επέμβαση γερανού για να απομακρύνει το πυροσβεστικό όχημα.

