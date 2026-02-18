Καιρός: Βροχές και καταιγίδες από Παρασκευή - Πώς θα κυλήσει η Καθαρά Δευτέρα

Αλλάζει και πάλι ο καιρός από την Παρακσκευή, καθώς αναμένονται ξανά βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώβελτίωση θα υπάρξει την Καθαρά Δευτέρα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Θοδωρή Κολυδά, την Παρασκευή θα εκδηλωθούν και καταιγίδες που τοπικά θα είναι ισχυρές, το Σάββατο θα σημειωθούν βροχές σε όλα τα τα ανατολικά και νότια με καταιγίδες πάνω από τις θαλάσσιες περιοχές, την Κυριακή τα φαινόμενα προοδευτικά θα σταματήσουν και θα περιοριστούν στα νότια, ενώ η Καθαρά Δευτέρα θα κυλήσει με σχεδόν αίθριο καιρό σε όλη τη χώρα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

Βελτιωμένος καιρός θα επικρατήσει αυριο σε όλη τη χώρα ενω από το απόγευμα θα ξεκινήσουν βροχές από τα ΒΔ που την Παρασκευή σταδιακά θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας.

Την Παρασκευή θα εκδηλωθούν και καταιγίδες που τοπικά θα είναι ισχυρές, ενω το Σάββατο θα έχουμε βροχές σε όλα τα τα ανατολικά και νότια με καταιγίδες πάνω από τις θαλάσσιες περιοχές και τοπικά θυελλώδεις ΒΑ ανεμους 7 με 8 και πιθανόν 9 μποφόρ.

Την Κυριακή τα φαινόμενα προοδευτικά θα σταματήσουν και θα περιοριστούν μόνο στα νότια. Η Καθαρά Δευτέρα θα κυλήσει με σχεδόν αίθριο καιρό σε όλη τη χώρα .

Η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο θα παρουσιάσει πρόσκαιρη πτώση στους 13 με 14 βαθμούς, ενω τη Καθαρά Δευτέρα θα ανέβει κυρίως στα Δυτικά και εκτιμάται μια μέση τιμή περί τους 15 βαθμούς Κελσίου».

