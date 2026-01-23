Καιρός: Βροχές και καταιγίδες – Πού θα χρειαστούν τα... αδιάβροχα

Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα νησιά του Αιγαίου. Στην ηπειρωτική χώρα αναμένονται νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες και ήπιες βροχές στα δυτικά και νότια, με σποραδικές καταιγίδες το ξημέρωμα στην ανατολική Στερεά και μέτριας έντασης βροχή στην Πελοπόννησο.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Mega Χριστίνα Ρήγου, στην Αττική αναμένονται εναλλαγές ηλιοφάνειας και συννεφιάς, ωστόσο από σήμερα αργά τη νύχτα έως τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο, περιμένουμε ένα γρήγορο πέρασμα βροχών και καταιγίδων.

Στη Θεσσαλονίκη, αρκετή συννεφιά προβλέπεται μέχρι το μεσημέρι και περισσότερα ανοίγματα του καιρού στη συνέχεια.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Παρασκευή (23/1) προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στην ανατολική νησιωτική χώρα, βροχές στην Κρήτη και στα δυτικά ηπειρωτικά και από το απόγευμα καταιγίδες στο Νότιο Ιόνιο, τη Νότια Πελοπόννησο, την Κρήτη και τις Κυκλάδες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται τοπικές νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη στα ηπειρωτικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -3 έως 7 βαθμoύς, στην υπόλοιπη Μακεδονία από 1 έως 12, στη Θράκη από 0 έως 8, στην Ήπειρο από 4 έως 14 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 4 έως 14, στη Στερεά από 6 έως 16 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 3 έως 16 βαθμούς, στα Επτάνησα από 8 έως 14, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου από 8 έως 12 βαθμούς, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 12 έως 15-17 βαθμούς και στην Κρήτη από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά δυτικοί και βαθμιαία νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές και βαθμιαία από νοτιοανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 11 βαθμούς.