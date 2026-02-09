Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα έως το τέλος της εβδομάδας - Αναλυτική πρόγνωση

Άστατος θα είναι ο καιρός και αυτή την εβδομάδα, με βροχές αρχικά στη Δυτική και στη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίες θα επεκταθούν σταδιακά και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, συνοδευόμενες από καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου.

Για μια βροχερή εβδομάδα, με φαινόμενα που ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα σε αρκετές περιοχές της χώρας, προειδοποιεί η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη.

Τα φαινόμενα δεν αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονα στις περιοχές που έχουν ήδη πληγεί, όπως Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος. Ωστόσο, από την Τετάρτη και μετά προβλέπονται νέα συστήματα που θα φέρουν ισχυρές βροχές στις ίδιες περιοχές, με τα φαινόμενα να συνεχίζονται Πέμπτη και Παρασκευή.

Ο καιρός σήμερα

Τη Δευτέρα αναμένονται νεφώσεις, με βροχές αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία σε ολόκληρη τη χώρα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα θαλάσσια - παράκτια. Από τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία τοπικά θα ενταθούν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και πιθανώς πρόσκαιρα από αργά το βράδυ σε ημιορεινές περιοχές της Θράκης. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.

Οι άνεμοι στη βορειοανατολική χώρα θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 με βαθμιαία ενίσχυση από το απόγευμα στα 6 με 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Θα φθάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές αρχικά στα ανατολικά και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα θαλάσσια - παράκτια. Από τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία τοπικά θα ενταθούν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και πιθανώς πρόσκαιρα από αργά το βράδυ σε ημιορεινές περιοχές της Θράκης.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 με ενίσχυση από το απόγευμα στα 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις, με βροχές και καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο και την Ήπειρο και από τις προμεσημβρινές ώρες και στις υπόλοιπες περιοχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από τις προμεσημβρινές ώρες στη Θεσσαλία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια θαλάσσια δυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί και στα νότια νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Βροχές και κατά τόπους καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα στη δυτική Κρήτη και στις Κυκλάδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 4 και στα νότια δυτικοί 4 με 5, βαθμιαία νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Βροχές και κατά τόπους καταιγίδες αναμένονται από τις προμεσημβρινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα.

Ανεμοι: Στα βόρεια από ανατολικές διευθύνσεις και στα νότια από δυτικές 3 με 5, με βαθμιαία ενίσχυση από το απόγευμα στα βορειότερα τμήματα στα 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 και στα Δωδεκάνησα έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Βροχές και πρόκαιρη καταιγίδα αναμένονται από το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις, βαθμιαία βροχές και στα θαλάσσια - παράκτια καταιγίδες, κατά διαστήματα από το μεσημέρι τοπικά πιο έντονες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το απόγευμα ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 με βαθμιαία ενίσχυση στα ανατολικά τμήματα του νομού στα 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Τρίτη

Άστατος καιρός, κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και στο Ιόνιο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο, σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα. Εξασθένηση των φαινομένων από αργά το απόγευμα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί και στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί, 3 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 βαθμούς και στη νότια νησιωτική χώρα τοπικά τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Τετάρτη

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα αρχικά στα δυτικά και τα νότια και από το μεσημέρι και στην υπόλοιπη χώρα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, οι οποίες από το απόγευμα θα ενταθούν και πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές. Τη νύχτα τα φαινόμεμα θα επεκταθούν και στα ανατολικά.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Από το απόγευμα στα πελάγη θα ενταθούν στα 5 με 6 μποφόρ και περαιτέρω τη νύχτα. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πέμπτη

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα, οι οποίες τις πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο και τις βραδινές στα δυτικά, πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Παρασκευή

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, σποραδικές καταιγίδες οι οποίες τις πρώτες πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα κεντρικά και νότια 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.