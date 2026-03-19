Καιρός: Βροχές, καταιγίδες, χιονοπτώσεις, σκόνη και κρύο

Κύμα κακοκαιρίας με βροχές, καταιγίδες και χιόνια πλήττει από χθες σχεδόν όλη τη χώρα. Τι κι αν το ημερολόγιο δείχνει 18 Μαρτίου, ο καιρός θυμίζει χειμώνα σε πολλές περιοχές.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου, σήμερα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και δυτική και νότια χώρα καταιγίδες. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας. Οι άνεμοι θα πνέουν: στα δυτικά ΒΑ έως ΝΑ 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά Β-ΒΑ 6 με 7 και πιθανώς κατά τόπους στο Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026, αναμένονται νεφώσεις ενώ βροχοπτώσεις θα εκδηλωθούν κυρίως στη Δυτική Μακεδονία, στη Νότια και Ανατολική Θεσσαλία, στην Στερεά, στην Πελοπόννησο, στο Ιόνιο, στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Χιονοπτώσεις αναμένονται σε ορεινές περιοχές των προαναφερθέντων ηπειρωτικών ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Νότιο Ιόνιο και στα δυτικά της Πελοποννήσου. Τα φαινόμενα στη Δυτική Μακεδονία και στη Θεσσαλία θα εξασθενήσουν από το μεσημέρι. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 0 έως 8 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 3 έως 13, στη Θεσσαλία από 5 έως 12, στην Ήπειρο από 4 έως 13, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 4 έως 13, στα νησιά του Ιονίου από 8 έως 12, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 7 έως 11, στις Κυκλάδες από 8 έως 15, στα Δωδεκάνησα από 12 έως 16 και στην Κρήτη από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη αναμένεται προς το τέλος τους εικοσιτετραώρου, με εξαίρεση τη Μακεδονία και τη Θράκη όπου αναμένεται τις πρώτες πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ και πρόσκαιρα κατά τόπους 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και από το πρωί έως το απόγευμα πρόσκαιρα κατά τόπους 7 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται νεφώσεις ενώ πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν κυρίως για τα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια του νομού 4 έως 6 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 8 έως 12 βαθμούς Κελσίου με την ελάχιστη να αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 7 έως 13 βαθμούς Κελσίου.