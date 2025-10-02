Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και κρύο – Πώς θα κινηθεί σήμερα η κακοκαιρία

Νέο κύμα κακοκαιρίας χτυπά την επικράτεια, αρχίζοντας από τη δυτική Ελλάδα, ενώ αναμένεται να επεκταθεί το ερχόμενο 48ωρο με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ΕΡΤΝews, Παναγιώτη Γιαννόπουλο, πρόκειται για το πρώτο σοβαρό σύστημα κακοκαιρίας, το οποίο θα επηρεάσει αρκετές περιοχές και θα βρέξει σε σχεδόν όλη τη χώρα.

Κάποια στιγμή προς το μεσημέρι – απόγευμα της Πέμπτης το σύστημα θα περάσει και από την Αττική και θα συνεχίσει προς το ανατολικό Αιγαίο.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025, βροχές και καταιγίδες αναμένονται από την αρχή του εικοσιτετραώρου στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά, με εξαίρεση την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά έως το απόγευμα, στην Πελοπόννησο καθ’ όλη σχεδόν τη διάρκεια της ημέρας και στην Ανατολική Στερεά, σε τμήματα της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, στο Βόρειο Αιγαίο και στην Κρήτη από το απόγευμα κι έπειτα.

Οι καταιγίδες στο Ιόνιο, στο Αιγαίο και στα νότια ηπειρωτικά θα συνοδεύονται σε κάποιες περιπτώσεις από χαλαζοπτώσεις. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν προς το τέλος του εικοσιτετραώρου σε ορεινά τμήματα τμήμα των βορειοδυτικών ηπειρωτικών και κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στα νότια και ανατολικά θα είναι σχετικά αυξημένες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 3 έως 13 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία από 12 έως 19, στη Θράκη από 10 έως 22, στη Θεσσαλία από 10 έως 19, στην Ήπειρο από 10 έως 21, στη Στερεά από 13 έως 20, στην Πελοπόννησο από 13 έως 23, στα νησιά του Ιονίου από 13 έως 21, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 13 έως 24, στις Κυκλάδες από 13 έως 21, στα Δωδεκάνησα από 19 έως 26 και στην Κρήτη από 11 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη θερμοκρασία στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο και στο Ιόνιο αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι 4 έως 6 μποφόρ. Στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα στραφούν σταδιακά σε νότιους 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα γίνουν βορειοδυτικοί 5 έως 7 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται βροχές και καταιγίδες οι οποίες από το μεσημέρι υπάρχει πιθανότητα να είναι ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 19 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 13 έως 16 βαθμούς Κελσίου, με την ελάχιστη να αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.