Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Η πιο άστατη ημέρα της εβδομάδας θα είναι καιρικά η σημερινή καθώς ένα ψυχρό μέτωπο θα κινηθεί από τα βόρεια και θα επηρεάσει τη χώρα μας, μεταφέροντας ψυχρότερες αέριες μάζες.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Όλγα Παπαβγούλη, η σύγκρουσή τους με τις ήδη θερμές αέριες μάζες που βρίσκονται πάνω από τον ελλαδικό χώρο θα ευνοήσει την εκδήλωση βροχών και καταιγίδων, κυρίως στη βόρεια και την ανατολική ηπειρωτική χώρα, καθώς και στο βόρειο Αιγαίο. Καθώς το μέτωπο θα απομακρύνεται προς τα ανατολικά, θα ενισχύσει και τη μεσημβρινή αστάθεια στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Έτσι, από τις πρώτες πρωινές ώρες αναμένονται βροχές και πιθανώς καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο Αιγαίο, με έμφαση και στις Σποράδες. Στη συνέχεια τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα περισσότερα ορεινά της χώρας, συμπεριλαμβανομένων και των ορεινών της Αττικής, κυρίως στα βορειοδυτικά τμήματά της. Τοπικά, τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι πιο έντονα κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου και στα βόρεια ορεινά. Προς το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν κατά τόπους και σε περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου της κεντρικής χώρας, ενώ το βράδυ θα περιοριστούν, με λίγες μόνο βροχές να επιμένουν κυρίως στα ανατολικά.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν πρόσκαιρα εξαιτίας του μετώπου στα ανατολικά και βορειοανατολικά τμήματα της χώρας, φτάνοντας τα 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, όπου θα κυμανθεί κοντά στους 32 με 34 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα αγγίξει ακόμη και τους 36 βαθμούς.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026, νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στο Βόρειο Αιγαίο. Από το πρωί νεφώσεις θα αναπτυχθούν κατά τόπους και στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά, στην Ανατολική Πελοπόννησο και στα υπόλοιπα ορεινά ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της Κρήτη και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι. Πιθανότητα χαλαζοπτώσεων υπάρχει κυρίως για την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη το μεσημέρι και απόγευμα. Τα φαινόμενα θα περιοριστούν και θα εξασθενίσουν μετά το απόγευμα.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 21 έως 33, στη Θεσσαλία από 24 έως 35, στην Ήπειρο από 16 έως 31, στη Στερεά από 19 έως 35, στην Πελοπόννησο από 17 έως 35, στα νησιά του Ιονίου από 20 έως 33, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 19 έως 35, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 20 έως 32, και στην Κρήτη από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βορειανατολικές διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ με σημαντική εξασθένηση μετά το απόγευμα, οπότε δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Στο Κεντρικό Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το πρωί θα γίνουν βόρειοι ίδιας έντασης. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το πρωί θα ενισχυθούν και θα φτάνουν κατά τόπους τα 5 έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται τοπικές νεφώσεις από το πρωί με πιθανότητα τοπικών βροχών και σποραδικών καταιγίδων από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το απόγευμα θα γίνουν μεταβαλλόμενοι έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών και σποραδικών καταιγίδων έως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα γίνουν νότιοι ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου.