Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας - Πότε «επιστρέφει» το καλοκαίρι

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί πως τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει ένα κύμα έντονης κακοκαιρίας με βροχές και καταιγίδες και γενικευμένη επιδείνωση του καιρού.

Συγκεκριμένα, από το μεσημέρι του Σαββάτου (12/09), ένα βαρομετρικό χαμηλό που κινείται από την Ιταλία προς τα ανατολικά θα επηρεάσει και τη χώρα μας, φέρνοντας πτώση της θερμοκρασίας και έντονα καιρικά φαινόμενα.

Ο άστατος καιρός θα παραμείνει εώς και την Πέμπτη (17/09) ενώ μετά πρόκειται να επιστρέψουν πιο καλές, καλοκαιρινού τύπου, ημέρες.

Επιπλέον την Παρασκευή (18/09) ο καιρός θα διατηρηθεί σε λογικά για την εποχή επίπεδα, με ζέστη και υψηλές θερμοκρασίες στα ανατολικά και ηπειρωτικά. Ωστόσο από το Σάββατο το μεσημέρι πρόκειται να υπάρξει ψυχρή εισβολή από τα δυτικά προκαλώντας σταδιακή επιδείνωση του καιρού.

Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας, με εντονότερα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, τη δυτική Μακεδονία και τη βορειοανατολική Ελλάδα.

Το Σάββατο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ειδικά προς τη νύχτα καθώς οι καταιγίδες αναμένεται να είναι ισχυρές. Περιοχές όπως ο νομός Θεσσαλονίκης και η Χαλκιδική βρίσκονται σε υψηλή επικινδυνότητα για τοπικές πλημμύρες και άλλα προβλήματα.

Την Κυριακή, ο άστατος καιρός θα επεκταθεί προς τα ανατολικά και νότια, επηρεάζοντας περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας, αλλά και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν επίσης σε περιοχές της Αττικής και της Πελοποννήσου, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια τμήματα.

Ο καιρός αυτή τη περίοδο περνάει μια μεταβατική φάση καθώς το φθινόπωρο αρχίζει να επικρατεί έναντι του καλοκαιριού, με τη θερμοκρασία να αλλάζει.

Η προσοχή το Σαββατοκύριακο παραμένει επιβεβλημένη, καθώς τα συστήματα που κατέρχονται συναντούν θερμό αέρα, ενισχύοντας τη δυναμική των καταιγίδων.