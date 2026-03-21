Καιρός: Βροχές προ των πυλών - Πρόγνωση Κολυδά για τις μέρες που θα βρέξει στην Αθήνα

Την εξέλιξη του καιρού για τις επόμενες ημέρες και ειδικά τις πιθανότητες βροχοπτώσεων ενόψει της 25ης Μαρτίου αναλύει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία από το ENS meteogram για την Αθήνα, οι εκτιμήσεις για τις βροχοπτώσεις βασίζονται σε δεδομένα ανά εξάωρο και αποδίδονται ως προσεγγιστικά ημερήσια αθροίσματα.

🎯H ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Τα πιο πιθανό να εκδηλωθούν αξιόλογα φαινόμενα εντοπίζονται το διάστημα 23–24 Μαρτίου, με κύρια επιδείνωση στις 26 Μαρτίου, ενώ ένα ακόμη, πιο ασθενές πέρασμα αναμένεται στις 27 Μαρτίου.

Παρότι το βασικό σενάριο δεν δείχνει γενικευμένα υψηλά επίπεδα υετού, ορισμένα ακραία σενάρια των προγνωστικών μοντέλων αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για τοπικά πιο έντονες βροχοπτώσεις.

Ο καιρός την Κυριακή

Σύμφωνα με την ΕΜΥ την Κυριακή (22/03) θα παρουσιαστούν λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, την Εύβοια και την Θράκη και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά των υπόλοιπων ηπειρωτικών περιοχών.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 13 με 16 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά ηπειρωτικά, τα Δωδεκάνησα και την νότια Κρήτη τους 17 βαθμούς Κελσίου.