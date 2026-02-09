Καιρός: Βροχές σε πολλές περιοχές της Αθήνας από το νωρίς το βράδυ της Δευτέρας

Μια ακόμη βροχερή ημέρα καταγράφει η πρωτεύουσα, καθώς το σκηνικό του καιρού παραμένει γκρίζο με βροχές να εκδηλώνονται σε πολλές περιοχές της Αττικής αλλά και στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα φαινόμενα έχουν επεκταθεί σε μεγάλο μέρος του λεκανοπεδίου από νωρίς το βράδυ της Δευτέρας.

Διαβάστε ακόμα: Καιρός: «Εμμονικές βροχές σε 5 περιοχές» προβλέπει ο Τσατραφύλλιας - Πού θα «χτυπήσουν»

Πού βρέχει αυτή την ώρα

​Η βροχή κάνει την εμφάνισή της αυτή την ώρα στη Νίκαια, τον Υμηττό, τη Δάφνη και σε αρκετά σημεία του Πειραιά, όπως την Παιδαγωγική και την περιοχή του Λιμανιού.

Παράλληλα, βροχόπτωση καταγράφεται στην Ηλιούπολη, το Φάληρο στο ύψος του ΣΕΦ, τον Κορυδαλλό και τη Βλυχάδα, ενώ το κύμα επηρεάζει επίσης την Ελευσίνα, το Πέραμα και το Χαροκόπειο στην Καλλιθέα.

Η ίδια εικόνα επικρατεί και στα δυτικά προάστια, με το Χαϊδάρι, τον Ασπρόπυργο, την Πετρούπολη και τη Χρυσούπολη Περιστερίου να δέχονται νερό. Στην καρδιά της Αθήνας, βροχή σημειώνεται στο Γκάζι, τον Νέο Κόσμο και τη Νέα Σμύρνη, ενώ τα φαινόμενα εκτείνονται μέχρι τον Βύρωνα, το Παλαιό Φάληρο και την ορεινή περιοχή των Βιλίων.