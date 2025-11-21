Καιρός: Βροχές στα δυτικά και... «άνοιξη» στην υπόλοιπη χώρα

Άστατος θα παραμείνει ο καιρός σήμερα. Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, σήμερα οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εστιασμένες σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Σε Ιόνιο, Ήπειρο και Αιτωλοακαρνανία θα πέσει κι άλλο νερό.

Στην υπόλοιπη χώρα, ο ισχυρός νοτιάς που θα φτάσε τα 7 μποφόρ, θα φέρει έναν γενικά ήπιο καιρό, χωρίς κάτι ανησυχητικό.

«Από το Σάββατο θα έχουμε εξασθένηση των φαινομένων στη Δυτική Ελλάδα και την Κυριακή θα μπει ένας δυτικός άνεμος ο οποίος θα φέρει και πτώση της θερμοκρασίας. Όχι κάτι θεαματικό γιατί διαβάζω κάπου για βαρυχειμωνιά. Δε βλέπω κάτι τέτοιο, θα πέσουμε σε κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες», είπε η Νικολέτα Ζιακοπούλου.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, αναμένονται βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, στα δυτικά και στα βόρεια ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών τοπικού χαρακτήρα. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 5 έως 17 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 9 έως 22, στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερεά από 12 έως 19, στην υπόλοιπη Στερεά από 15 έως 22, στην Πελοπόννησο από 8 έως 23, στα νησιά του Ιονίου από 17 έως 20, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 12 έως 22, στις Κυκλάδες από 17 έως 22, στα Δωδεκάνησα από 18 έως 23 και στην Κρήτη από 9 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα κατά τόπους έως 7 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών τοπικού χαρακτήρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις και κατά διαστήματα βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και πρόσκαιρα κατά τόπους έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου.