Καιρός: Δεύτερη ημέρα με επικίνδυνα φαινόμενα – Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Byron

Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκεται σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron που από χθες σαρώνει πολλές περιοχές.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, μάλιστα, ο κίνδυνος θα είναι ακόμη υψηλότερος. Πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη.

Η κακοκαιρία θα εκτείνεται από την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία έως τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στο Αιγαίο θα πνέουν νοτιοανατολικοί άνεμοι που θα φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους ο καιρός θα αρχίσει να «μαλακώνει» από αργά απόψε τη νύχτα και κυρίως αύριο το πρωί.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από τις πρώτες πρωινές ώρες στη Νότια και Ανατολική Πελοπόννησο, την Κρήτη, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Ανατολική Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία, τα νησιά του Ανατολικού και Βόρειου Αιγαίου.

Τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στα ανατολικά ηπειρωτικά από τη Θεσσαλία και νοτιότερα, στην Εύβοια και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 11 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 9 έως 16, στην Ήπειρο από 7 έως 14, στη Θεσσαλία από 9 έως 14, στη Στερεά και την Πελοπόννησο από 10 έως 15, στο Ιόνιο από 11 έως 15, στο Βόρειο Αιγαίο από 12 έως 15, στο υπόλοιπο Αιγαίο από 15 έως 17 και στην Κρήτη από 15 έως 21 βαθμούς.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα νότια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από ανατολικές νοτιοανατολικές και από το απόγευμα στο Βόρειο Αιγαίο από βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 5 με 7 μποφόρ, τοπικά στα νότια νοτιοανατολικά μέχρι 8 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι ανατολικοί νοτιοανατολικοί και από το απόγευμα βορειοανατολικοί 4 με 6 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά και τα νότια του νομού 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές και καταιγίδες, οι οποίες μέχρι το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές και σταδιακά από ανατολικές βορειοανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 14 βαθμούς.