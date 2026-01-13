Καιρός: Διάλειμμα ηλιοφάνειας και μετά πάλι χειμώνας - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

Βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός από το μεσημέρι, αλλά, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Κλέαρχου Μαρουσάκη, από την Κυριακή επανέρχεται ο χειμώνας με κρύο, βροχές και χιόνια.

Όπως είπε ο κ. Μαρουσάκης στο OPEN, το σημερινό (13/01) πρωινό ήταν ιδιαίτερα παγωμένο και ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στους δρόμους καθώς μπορεί να έχει σχηματιστεί πάγος. «Ό,τι γυαλίζει είναι πάγος» προειδοποίησε.

Από το μεσημέρι, όμως, η εικόνα θα αλλάξει άρδην και θα υπάρξει άνοδος της θερμοκρασίας. Εξαίρεση αποτελούν οι περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και η Θράκη, αλλά και εκεί θα υπάρξει σταδιακή βελτίωση εντός της ημέρας.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν το πρωί στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου τα θερμόμετρα έδειξαν 9-10 βαθμούς.

Οι θυελλώδεις βοριάδες θα παρουσιάσουν εξασθένηση και θα παραμείνουν «ήρεμοι» για μερικές μέρες.

Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική, θα κυριαρχήσει σήμερα η ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας να φτάνει στους 13 βαθμούς. Στα βορειότερα, θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερα.

Το πρωί καταγράφηκαν και αρνητικές τιμές, αλλά αυτό φαίνεται ότι αποτελεί παρελθόν για λίγες μέρες.

Το σκηνικό καιρού στη Θεσσαλονίκη

Με μείον ξύπνησαν στη Θεσσαλονίκη, όπου, χαρακτηριστικά, στον Λαγκαδά τα θερμόμετρα έδειξαν -7, -8 βαθμούς Κελσίου. Και στο κέντρο, όμως, ήταν κάτω από το μηδέν.

Η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει περί τους 8 βαθμούς.

Νέο κύμα... χειμώνα από την Κυριακή

Μετά το μικρό διάλειμμα ηλιοφάνειας, έρχεται και πάλι ο χειμώνας από την Κυριακή.

Μία πολική αέρια μάζα, που έρχεται από τη Μαύρη Θάλασσα και την Ουκρανία, θα επηρεάσει τη χώρα μας.

Η νέα αυτή κακοκαιρία θα φέρει βροχές, χιόνια στα ορεινά - ιδιαίτερα στα ανατολικά και βόρεια τμήμα - και πτώση της θερμοκρασίας.