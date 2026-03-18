Καιρός: Διήμερο με βροχές και καταιγίδες - Πότε αναμένεται βελτίωση και άνοδος θερμοκρασίας

Η αστάθεια θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά, με φαινόμενα που κατά τόπους θα παρουσιάζουν ένταση, κυρίως στα κεντρικά, τα νότια και τα ανατολικά της χώρας.

Για σήμερα (18/03), Τετάρτη, αναμένονται τοπικές βροχές και όμβροι, ενώ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο νότιο Ιόνιο, την Κρήτη, τη νότια Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες. Από τις απογευματινές ώρες τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα Δωδεκάνησα και το βόρειο Ιόνιο, με τη νότια Κρήτη να βρίσκεται στο επίκεντρο πιο έντονων φαινομένων. Παράλληλα, χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας.

🎯Η ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

Από σήμερα έως και την Κυριακή ο καιρός θα διατηρηθεί άστατος, με περισσότερα φαινόμενα κυρίως στα κεντρικά, τα νότια και τα ανατολικά τμήματα της χώρας. . Τοπικά τα φαινόμενα θα είναι έντονα .

Την Πέμπτη, η αστάθεια θα διατηρηθεί στις περισσότερες περιοχές, με βροχές, όμβρους και καταιγίδες, κυρίως στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά, ενώ από το βράδυ δεν αποκλείεται να επηρεαστούν και ημιορεινές περιοχές της Πελοποννήσου και της κεντρικής Στερεάς Ελλάδας.

Την Παρασκευή, τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα, με έμφαση στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου αναμένονται καταιγίδες. Από το Σάββατο και κυρίως την Κυριακή, ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση, με λίγες νεφώσεις και μόνο τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι από βόρειες διευθύνσεις, ιδιαίτερα στο Αιγαίο, όπου θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το Σάββατο και κυρίως την Κυριακή. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση έως την Παρασκευή, ενώ αναμένεται να παρουσιάσει μικρή άνοδο προς το τέλος της εβδομάδας.