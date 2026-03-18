Μενού

Καιρός: Διήμερο με βροχές και καταιγίδες - Πότε αναμένεται βελτίωση και άνοδος θερμοκρασίας

Άστατος θα είναι ο καιρός μέχρι και την Κυριακή. Πού θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά.

Reader symbol
Newsroom
Βροχόπτωση στην Αθήνα | EUROKINISSI//ΛΥΔΙΑ ΣΙΩΡΗ
  • Α-
  • Α+

Η αστάθεια θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά, με φαινόμενα που κατά τόπους θα παρουσιάζουν ένταση, κυρίως στα κεντρικά, τα νότια και τα ανατολικά της χώρας.

Για σήμερα (18/03), Τετάρτη, αναμένονται τοπικές βροχές και όμβροι, ενώ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο νότιο Ιόνιο, την Κρήτη, τη νότια Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες. Από τις απογευματινές ώρες τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα Δωδεκάνησα και το βόρειο Ιόνιο, με τη νότια Κρήτη να βρίσκεται στο επίκεντρο πιο έντονων φαινομένων. Παράλληλα, χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας.

Την Πέμπτη, η αστάθεια θα διατηρηθεί στις περισσότερες περιοχές, με βροχές, όμβρους και καταιγίδες, κυρίως στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά, ενώ από το βράδυ δεν αποκλείεται να επηρεαστούν και ημιορεινές περιοχές της Πελοποννήσου και της κεντρικής Στερεάς Ελλάδας.

Την Παρασκευή, τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα, με έμφαση στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου αναμένονται καταιγίδες. Από το Σάββατο και κυρίως την Κυριακή, ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση, με λίγες νεφώσεις και μόνο τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι από βόρειες διευθύνσεις, ιδιαίτερα στο Αιγαίο, όπου θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το Σάββατο και κυρίως την Κυριακή. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση έως την Παρασκευή, ενώ αναμένεται να παρουσιάσει μικρή άνοδο προς το τέλος της εβδομάδας.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ