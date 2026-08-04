Καιρός: Το διήμερο του Αυγούστου που θα κορυφωθεί η ζέστη - Πού θα γίνει περισσότερο αισθητή

Την γενικότερη τάση κλιμάκωσης της ζέστης για το επόμενο δεκαπενθήμερο που κλιμακώνεται στο διάστημα 8 έως 10 Αυγούστου προβλέπει ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς, με νέα ανάρτησή του.

Ο καιρός για το επόμενο δεκαπενθήμερο, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, θα περάσει σε μια θερμότερη φάση η οποία φαίνεται να κορυφώνεται γύρω στο διάστημα 8 έως 10 Αυγούστου, με υψηλότερες θερμοκρασίες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Η εικόνα παραμένει κατά βάση ξηρή, χωρίς να διαφαίνεται κάποια οργανωμένη ή γενικευμένη μεταβολή, αν και μετά τις 10 Αυγούστου εμφανίζονται τοπικά σήματα αστάθειας, κυρίως σε τμήματα της ηπειρωτικής χώρας.

🎯Η ΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 15ΗΜΕΡΟ

✅Οι 15ήμερες ensemble προγνώσεις δεν αποσκοπούν τόσο στην απόλυτα ακριβή αποτύπωση του καιρού κάθε ημέρας, όσο στην ανάδειξη της γενικής τάσης και του βαθμού αβεβαιότητας που τη συνοδεύει. Για το επόμενο δεκαπενθήμερο, τα προγνωστικά… pic.twitter.com/BwfENWT9bA — Theodoros Kolydas (@KolydasT) August 4, 2026

Συγκεκριμένα, μετά τις 10–11 Αυγούστου διαφαίνεται μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας στις περισσότερες περιοχές, χωρίς όμως να φαίνεραι να φτάνει σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές.

Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα διακρίνεται επίσης άνοδος, με κορύφωση γύρω στο δεύτερο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Στην Αθήνα ο υδράργυρος θα κινηθεί γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη η θερμή φάση φαίνεται να κορυφώνεται λίγο πριν ή γύρω στις 9 Αυγούστου.

Αναφορικά με τους ανέμους, η γενική εικόνα των επόμενων ημερών δείχνει ξηρότητα. Οι περισσότερες περιοχές εμφανίζουν ελάχιστο ή μηδενικό διάμεσο υετό, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος.

Μικρό σήμα για πρόσκαιρη αστάθεια υπάρχει κυρίως μετά τις 9–10 Αυγούστου σε Καβάλα, Θεσσαλονίκη και τοπικά στη Λαμία, αλλά οι πιθανότητες για αξιόλογα ύψη βροχής παραμένουν χαμηλές έως μέτριες.