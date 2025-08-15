Καιρός: Δροσερός Δεκαπενταύγουστος με τοπικές μπόρες - Πώς θα κυλήσει το τριήμερο

Με ηλιοφάνεια και αίθριο καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας γιορτάζεται σήμερα ο Δεκαπενταύγουστος, σύμφωνα με την ΕΜΥ. Τοπικές νεφώσεις και πιθανές βροχές αναμένονται κυρίως σε ορεινές περιοχές της δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου, ενώ στην Εύβοια ενδέχεται να σημειωθούν ασθενείς βροχές νωρίς το πρωί.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, έως 7 μποφόρ στο βορειοανατολικό Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, με μέγιστες τιμές έως 36°C στα δυτικά ηπειρωτικά, 32°C στο Αιγαίο και 34°C στα υπόλοιπα ηπειρωτικά.

Ο καιρός το Σάββατο

Αύριο Σάββατο (16/08), ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως 36°C.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ.

Ο καιρός την Κυριακή

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα βορειοδυτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση το βράδυ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.