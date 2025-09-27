Καιρός: Δυνατές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού, καθώς από σήμερα και κυρίως αύριο μπαίνει για τα καλά το φθινόπωρο με πτώση της θερμοκρασίας και δυνατές βροχές.

Ο θυελλώδης βοριάς που φυσά ήδη από την Παρασκευή – στο Αιγαίο φτάνει τα 8 μποφόρ έχει ήδη ρίξει τη θερμοκρασία και έχει φέρει κάποιες τοπικές βροχές, όχι σημαντικές.

Ωστόσο, τα φαινόμενα θα είναι έντονα και μεγάλης διάρκειας στα Δυτικά, με υπαρκτό τον κίνδυνο πλημμυρών, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέττα Ζιακοπούλου.

Συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27.9.25) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28.9.25), στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία).

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025, προβλέπονται λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες στα ηπειρωτικά και στην Κρήτη, με τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά και στα ορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης. Μετά το απόγευμα βροχές και τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν σε Ιόνιο, Δυτική και Νότια Πελοπόννησο και πιθανόν στα υπόλοιπα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα. Τα φαινόμενα στο Κεντρικό Ιόνιο και στη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 11 έως 20 βαθμούς), 16 έως 24 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 17 έως 28 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 17 έως 23 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 18 έως 27 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και τοπικά τις πρωινές ώρες στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (με ριπές στα 90 km/h), ενώ στο Ιόνιο αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ και στο Κεντρικό Ιόνιο τοπικά μέτριοι 5 μποφόρ, με εξασθένηση από τις μεσημεριανές ώρες.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις πρωινές ώρες στα βόρεια και ανατολικά τμήματα περιμένουμε το Σάββατο στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια και ανατολικά θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυροί 6 μποφόρ και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (με ριπές στα 80-90 km/h).

Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες περιμένουμε το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.