Καιρός «δύο ταχυτήτων»: Πού θα δούμε βροχές και καταιγίδες σήμερα - Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

Για βροχές και καταιγίδες προειδοποιεί το καιρικό δελτίο της ΕΜΥ για σήμερα (23/11). Ωστόσο, η θερμοκρασία μέσα στην ημέρα θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα.

Πιο αναλυτικά, αρχικά αναμένονται βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα. Εξαίρεση θα αποτελέσουν τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, της Στερεάς και της Πελοποννήσου, οι Σποράδες και η Εύβοια όπου θα υπάρχουν νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα ασθενών πρόσκαιρων βροχών τοπικού χαρακτήρα.

Τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένιση σε όλη την Ελλάδα προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα των νοτίων και ανατολικών θα είναι σχετικά αυξημένες.

Καιρός: Τι ισχύει για Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου με την ελάχιστη να αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται τοπικές νεφώσεις οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες και υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών τοπικού χαρακτήρα