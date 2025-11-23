Καιρός «δύο ταχυτήτων»: Πού θα δούμε βροχές και καταιγίδες σήμερα - Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

Για βροχές και καταιγίδες προειδοποιεί το καιρικό δελτίο της ΕΜΥ για σήμερα (23/11). Ωστόσο, η θερμοκρασία μέσα στην ημέρα θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα.
Πιο αναλυτικά, αρχικά αναμένονται βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα. Εξαίρεση θα αποτελέσουν τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, της Στερεάς και της Πελοποννήσου, οι Σποράδες και η Εύβοια όπου θα υπάρχουν νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα ασθενών πρόσκαιρων βροχών τοπικού χαρακτήρα.
Τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένιση σε όλη την Ελλάδα προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.
Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα των νοτίων και ανατολικών θα είναι σχετικά αυξημένες.
Καιρός: Τι ισχύει για Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου με την ελάχιστη να αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.
Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται τοπικές νεφώσεις οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες και υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών τοπικού χαρακτήρα
- Πόσο κοστίζει να στολίσεις χριστουγεννιάτικο δέντρο φέτος στην Ελλάδα - Ο τιμοκατάλογος
- Έρευνα ΑΑΔΕ για Σπύρο Μαρτίκα: Πού βρήκε τα 720.00 ευρώ που τα «επένδυσε» στο κύκλωμα
- «Τους σκότωσα όλους, φυσικά το έκανα»: Ο δολοφόνος που «καρφώθηκε» παραμιλώντας στην τουαλέτα
- Ο viral γρίφος του «ενός εκατομμυρίου» για την τηλεόραση που μαρτυρά την ηλικία σου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.