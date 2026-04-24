Καιρός «δύο ταχυτήτων»: Πού θα ξεσπάσουν καταιγίδες και πού ανεβαίνει το θερμόμετρο

Η άνοιξη δείχνει τα δύο της πρόσωπα σήμερα, Παρασκευή, καθώς η χώρα χωρίζεται στα δύο. Από τη μία, η Κρήτη και τα νότια τμήματα προετοιμάζονται για τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ η υπόλοιπη Ελλάδα θα απολαμβάνει έναν γενικά αίθριο καιρό με τον υδράργυρο να παίρνει την ανηφόρα.

Το «ραντεβού» με τις βροχές

Αν βρίσκεστε στη Μεγαλόνησο, καλό θα ήταν να έχετε μαζί σας ομπρέλα. Η Κρήτη θα είναι η «πρωταγωνίστρια» της ημέρας όσον αφορά τα φαινόμενα, με τις σποραδικές καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους.

Παρόμοιο, αν και πιο ήπιο, θα είναι το σκηνικό στη δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο, όπου αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα υπάρχουν σύννεφα, χωρίς όμως να προκαλούν ιδιαίτερα προβλήματα.

Άνοδος θερμοκρασίας στα ηπειρωτικά

Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι ο σύμμαχος όσων προγραμματίζουν εξωτερικές δραστηριότητες. Ο ήλιος θα κυριαρχήσει, με κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις να αναπτύσσονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά των ηπειρωτικών.

Το πιο ευχάριστο νέο της ημέρας είναι η άνοδος της θερμοκρασίας, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, με το κοντέρ να σταματά στους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Τι θα συμβεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Αττική: Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Λίγα σύννεφα θα φανούν το μεσημέρι, αλλά τίποτα ανησυχητικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς, με τους βοριάδες στα ανατολικά να φτάνουν τοπικά τα 5 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη: Παρόμοιο σκηνικό με «καθαρό» ουρανό και λίγες νεφώσεις το απόγευμα. Το θερμόμετρο θα δείξει από 9 έως 19 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα εξασθενήσουν μετά το μεσημέρι.

Για τους ταξιδιώτες και τους ναυτιλόμενους, προσοχή χρειάζεται στο Αιγαίο, καθώς οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν τοπικά έως και 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο η έντασή τους δεν θα ξεπεράσει τα 5 μποφόρ.