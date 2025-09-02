«Διπλό πρόσωπο» θα εμφανίσει από αύριο, Τετάρτη (3/9) ο καιρός, με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, να παρουσιάζει τα νέα προγνωστικά στοιχεία ως προς τις θερμοκρασίες και τις καταιγίδες.

Μεταξύ άλλων, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης ανέφερε πως αύριο «έρχεται ξανά καλοκαίρι, καθώς θα ανέβει λίγο παραπάνω η θερμοκρασία με τον υδράργυρο να φτάνει τους 35 και τους 37 βαθμούς Κελσίου».

«Η χώρα μας μέχρι και αύριο, παραμένει ανεπηρέαστη από αυτές τις κακοκαιρίες. Από αύριο το απόγευμα, ενώ θα είναι μία αρκετά ζεστή ημέρα, θα δούμε και αστάθεια στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Το βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία θα κινηθεί προς τα βορειανατολικά, θα περάσει από τα βορειότερα τμήματα, πυροδοτώντας αυτόν τον ασταθή καιρό. Ο άστατος καιρός θα ξεκινήσει από το βόρειο κομμάτι του Ιονίου Πελάγους, ενώ θα απασχολήσει την Ήπειρο, τμήματα της δυτικής και βόρειας Θεσσαλίας και της Μακεδονίας. Την Πέμπτη, πέφτει ο υδράργυρος, ενώ η αστάθεια θα κρατήσει μέχρι την Παρασκευή» εξήγησε ο κ. Μαρουσάκης.

Ο καιρός σήμερα

Με καλοκαιρινή διάθεση θα κυλήσει και η δεύτερη ημέρα του Σεπτεμβρίου. Ο καιρός, σε γενικές γραμμές θα είναι καλός και ηλιόλουστος καθώς ανεβαίνει λίγο ο υδράργυρος, στους 34-36 στα βόρεια, στους 32-34 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά, στους 35-36 στα ανατολικά και τις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου.

Την Τετάρτη, το σκηνικό αλλάζει ελαφρώς, καθώς το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται τοπικές καταιγίδες σε ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας και τμήματα της Μακεδονίας. Προς τα ξημερώματα της Πέμπτης, πρόσκαιρα φαινόμενα ίσως επηρεάσουν την Κεντρική και Βόρεια Μακεδονία.

Από την Πέμπτη, ο καιρός σταθεροποιείται ξανά, με τη θερμοκρασία να πέφτει ελαφρώς στα ηπειρωτικά, στους 30-31βαθμούς Κελσίου.

Σήμερα, Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025, αναμένεται ηλιοφάνεια. Σχετικά αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης στα ανατολικά τμήματα της χώρας.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία, στη Θράκη και στη Θεσσαλία από 28 έως 35, στην Ήπειρο από 15 έως 31, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 17 έως 35, στα νησιά του Ιονίου από 15 έως 31, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 20 έως 34, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 21 έως 31 και στην Κρήτη από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοδυτικές έως βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές έως βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά του τμήματα από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ.