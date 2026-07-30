Καιρός: Δύσκολες συνθήκες στο Αιγαίο με ανέμους έως 9 μποφόρ - Πότε αλλάζει το σκηνικό

Βόρειοι άνεμοι σαρώνουν το Αιγαίο δημιουργώντας ένα επικίνδυνο σκηνικό σε συνδυασμό με τις αυξημένες θερμοκρασίες με το καθεστώς αυξημένου συναγερμού για πυρκαγιές να κρατά για τουλάχιστον ακόμη 48 ώρες.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, η αποκλιμάκωση των ανέμων αναμένεται από το μεσημέρι του Σαββάτου, ενώ η ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών τοποθετείται την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Οι πλέον δύσκολες συνθήκες καταγράφονται στο Αιγαίο, την Κρήτη, τη Λέσβο και τις ανατολικές περιοχές της χώρας, όπου οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 8 έως και 9 μποφόρ, ενώ οι ριπές θα ξεπερνούν τοπικά τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Νότιο Ρέθυμνο, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας οι άνεμοι έφτασαν τα 7 με 8 μποφόρ, με ριπές 80 έως 100 χιλιομέτρων την ώρα. Όπως επισημάνθηκε, η αλληλεπίδραση του ισχυρού βοριά με το έντονο ανάγλυφο της περιοχής δημιουργεί σχεδόν ακραίες συνθήκες, γεγονός που συνέβαλε και στη μεγάλη τραγωδία που εκτυλίχθηκε στην περιοχή.

Το επικίνδυνο ισχυρό μελτέμι που θα επηρεάσει το Αιγαίο

Οι μετεωρολογικές συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν ακόμη περισσότερο μέσα στις επόμενες ώρες. Το ισχυρό μελτέμι θα επηρεάσει μεγάλο μέρος του Αιγαίου, με επίκεντρο τον άξονα Σκύρος – Εύβοια – Κυκλάδες, ενώ στη συνέχεια θα επεκταθεί προς την Ανατολική Πελοπόννησο και τη θαλάσσια περιοχή των Κυθήρων.

Τα Κύθηρα, τα οποία έχουν δοκιμαστεί επανειλημμένα από μεγάλες πυρκαγιές, βρίσκονται επίσης στο επίκεντρο της ανησυχίας, καθώς έχουν ενταχθεί στην κατηγορία 4 (πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς).

Εκτός από τα νησιά του Αιγαίου, ιδιαίτερα αυξημένος είναι ο κίνδυνος και στις ανατολικές ηπειρωτικές περιοχές. Η Αττική, η Βοιωτία, η Φθιώτιδα, η Κορινθία, η Αργολίδα, τμήματα της Αρκαδίας, η Λακωνία και τα Κύθηρα αναμένεται να δεχθούν πολύ ισχυρούς ανέμους, με τοπικές ενισχύσεις που θα αγγίζουν ακόμη και τα 9 μποφόρ, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο νέων εστιών φωτιάς.

Για την Αττική, οι άνεμοι στα ανατολικά τμήματα του νομού θα φτάσουν έως και τα 8 μποφόρ. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα Μεσόγεια, όπου οποιαδήποτε πυρκαγιά, ακόμη και από αμέλεια, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να περιοριστεί άμεσα, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν ήδη κατανεμημένες σε μεγάλα ενεργά μέτωπα.

Αντίθετα, η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει χαμηλή επικινδυνότητα, καθώς οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η μέγιστη θερμοκρασία θα διαμορφωθεί στους 32 βαθμούς Κελσίου, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης μεγάλης πυρκαγιάς.

Όσον αφορά τη θερμοκρασία, στις περιοχές που επηρεάζονται από το ισχυρό μελτέμι οι μέγιστες τιμές δεν θα ξεπεράσουν τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, στη Δυτική Ελλάδα η ζέστη παραμένει έντονη, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 38 βαθμούς, κυρίως στην Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία και τη Δυτική Πελοπόννησο.

Πότε θα κοπάσουν οι άνεμοι

Η εικόνα του καιρού δεν αναμένεται να αλλάξει ουσιαστικά ούτε την Παρασκευή, καθώς το θυελλώδες μελτέμι θα συνεχίσει να πνέει με 8 έως 9 μποφόρ, διατηρώντας σε πολύ υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Το Σάββατο αναμένεται να αποτελέσει την τελευταία ημέρα των ιδιαίτερα ισχυρών ανέμων, με επίκεντρο το Κάβο Ντόρο, πριν ξεκινήσει σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι και μετά.

Παράλληλα, οι μετεωρολογικές ενδείξεις δείχνουν ότι μετά την υποχώρηση του μελτεμιού θα ακολουθήσει σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας. Στις 6 έως 8 Αυγούστου δεν αποκλείεται να επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να προσεγγίζουν ή και να ξεπερνούν το όριο των 40 βαθμών Κελσίου, χωρίς προς το παρόν να διαφαίνονται ακραίες τιμές.