Καιρός: Εισβολή θερμικών καταιγίδων με χαλάζι και κεραυνούς - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Ιδιαίτερα ασταθής είναι ο καιρός από το μεσημέρι της Κυριακής (7/9), μετά την εισβολή των «θερμικών καταιγίδων» στη Δυτική Ελλάδα, οι οποίες συνοδεύονται με φαινόμενα όπως χαλάζι και έντονη «ηλεκτρική δραστηριότητα».

Σύμφωνα με το Action24 επηρεάστηκαν και συνεχίζουν να επηρεάζονται μέχρι τις 09:00 το βράδυ της Κυριακής, περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου, και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Ως προς τα χαρακτηριστικά τους, είναι τοπικές, σύντομες, αλλά έχουν ένταση και συνοδεύονται από χαλάζι και ηλεκτρική δραστηριότητα. Μεταξύ άλλων, παρατηρήθηκαν καταιγίδες στην Πελοπόννησο, στη Μεσσηνία, στη Λακωνία και στην Αρκαδιά, στην Τρίπολη στη Σπάρτη και στη δυτική Στερεά, προς το Αγρίνιο, στην Ήπειρο προς τα Ιωάννινα και την Άρτα

Καιρός: Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως τα δυτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ιονίου και του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη τους 30 με 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες και τις Σποράδες δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις απογευματινές ώρες στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στο Ιόνιο βόρειοι βορειοδυτικοί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος και μόνο τις απογευατινές ώρες θα υπάρχουν τοπικές νεφώσεις στα ορεινά της ανατολικής Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 33 βαθμούς και στις Σποράδες έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 29 και στην νότια Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και τα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 32 βαθμούς Κελσίου.