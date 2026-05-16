Καιρός: Εντείνεται η αστάθεια – Βροχές, σκόνη και πτώση της θερμοκρασίας

Εντονότερη θα είναι η αστάθεια του καιρού σήμερα με αρκετή σκόνη στη νότια χώρα.

Πιο αναλυτικά, αναμένονται νεφώσεις τοπικά αυξημένες με βροχές το πρωί στα νότια από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα με ισχυρές καταιγίδες κυρίως σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 24-26 βαθμούς και έως 30 στην Κρήτη.

Στην Αττική είναι πιθανές βροχές από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 4 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 16 έως 25 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι. Οι άνεμοι νότιοι έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 14 έως 23 βαθμούς. Την Κυριακή περιμένουμε καθαρή ατμόσφαιρα με ήλιο και λίγες μπόρες.

Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη οι βοριάδες θα φτάσουν έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Σάββατο 16 Μαΐου 2026, αναμένονται νεφώσεις ενώ βροχές και κατά τόπους καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά οι οποίες σταδιακά θα επηρεάσουν όλα τα ηπειρωτικά πλην Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καθώς και το Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο. Στη συνέχεια και έως το τέλος του εικοσιτετραώρου τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στο Ιόνιο, στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο. Οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες και κατά τόπους θα σημειωθούν λασποβροχές.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 10 έως 26, στη Θεσσαλία από 14 έως 24, στην Ήπειρο από 12 έως 17, στη Δυτική Στερεά από 15 έως 21, στην Ανατολική Στερεά και στην Πελοπόννησο από 10 έως 24, στα νησιά του Ιονίου από 14 έως 20, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 10 έως 25, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 16 έως 26 και στην Κρήτη από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ όμως από το πρωί θα γίνουν νότιοι 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ όμως μετά το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους ίδιας έντασης.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται νεφώσεις ενώ πιθανότητα τοπικών βροχών υπάρχει κυρίως κατά το πρωί και το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις ενώ βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι κι έπειτα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως από το πρωί θα γίνουν νότιοι 3 έως 5 μποφόρ. Το μεσημέρι και απόγευμα οι άνεμοι κατά τόπους θα φτάνουν πρόσκαιρα τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.